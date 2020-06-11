Фокус Сбербанка на развитии экосистемы сохранится и в дальнейшем
Как сообщает РБК, Сбербанк подписал обязывающее соглашение о покупке 72% акций сервиса 2ГИС, производящего геоинформационные системы, с целью поддержать развитие экосистемы. СП Сбербанка и Mail.ru получит еще 3% акций компании, тогда как основатели и менеджмент сохранят по 25% акций. Стоимость сервиса оценивается на уровне 14,3 млрд руб. в рамках сделки, ее закрытие ожидается в 3К20 после получения одобрения ФАС.
Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для Сбербанка на данный момент. В целом сделка не стала неожиданностью для рынка, так как слухи о ней появились в СМИ в августе 2019 г. Объем инвестиций не является существенным с точки зрения масштаба бизнеса Сбербанка (менее 0,3% акционерного капитала банка), тогда как потенциал цифровых проектов вряд ли отразится в оценках стоимости Сбербанка в краткосрочной перспективе. В то же время, учитывая снижение процентных ставок, ухудшение рентабельности банковского бизнеса в среднесрочной перспективе, мы считаем, что фокус Сбербанка на развитии экосистемы, вероятно, сохранится в дальнейшем.
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