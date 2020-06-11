Компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 78,6 руб./акцию) вчера представила данные по продажам алмазно-бриллиантовой продукции за май, которые составили $40 млн, оказавшись гораздо ниже среднемесячных данных в период, предшествующий пандемии Covid-19. Реагируя на неблагоприятную конъюнктуру рынка, компания позволила своим ключевым клиентам отложить покупки на более поздние периоды. В ходе телефонной конференции по результатам за 1К20 по МСФО менеджмент АЛРОСы поделился своим мнением по поводу темпов восстановления отрасли.

По ожиданиям менеджмента, постепенное восстановление продаж начнется с июля —августа, тогда как полностью они смогут восстановиться ближе к концу года. Как мы писали в своем последнем отчете по компании “Вернется ли к бриллиантам их природный блеск?” от 8 июня, долгосрочный инвестиционный профиль компании остается привлекательным.

АЛРОСА занимает уверенную позицию на рынке, чтобы выстоять в период спада продаж в отрасли. Tiffany&Co сообщила о восстановлении продаж на 30% г/г в апреле на территории Материкового Китая и их росте на 90% г/г за май.

Примерно 85% розничных магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 30 апреля полностью или частично открылись. Индийский ювелирный ритейлер – Titan Company –сообщил об открытии 1 400 из своих 1 800 магазинов.