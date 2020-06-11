АК «АЛРОСА» (BBB-/Baa2/BBB-) в мае 2020 г. продолжила сокращать реализацию алмазно-бриллиантовой продукции. Из-за пандемии продукция не находит сбыта. В мае текущего года компания реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на 40,1 млн долл., что на 85% меньше, чем в мае 2019 г., когда на рынке наблюдалось падение спроса. Однако выручка в мае все же увеличилась с рекордно низких 15,6 млн

долл. за апрель. АЛРОСА сократила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции из-за мер по предотвращению распространения коронавируса в мире, которые привели к остановке производств в ряде стран, традиционно потребляющих алмазную продукцию. Мировой спрос на алмазную продукцию падал в феврале и марте, а в апреле–мае, видимо, сократился до минимума. Снижение продаж также обусловлено приверженностью компании политике приоритета цен над объемами. Поэтому общие продажи за 5 мес. 2020 г.

составили 959,9 млн долл., что ниже, чем по итогам 5 мес. прошлого года на 40%. Запасы компании на конец 1 кв. 2020 г. достигли 21,1 млн карат алмазов. Очевидно, что сокращение продаж в мае приведет к еще большему росту запасов. По оценке АЛРОСА, запасы на конец года составят 27–30 млн карат. Поэтому план производства алмазов на год был сокращен до 28–31 млн карат с 34,1 млн карат. Менеджмент ожидает, что в текущем году продажи алмазов составят 25 млн карат, что на 25% ниже показателя прошлого года. Определенные надежды на улучшение ситуации со спросом в следующие периоды 2020 г. дает постепенное восстановление экономики Китая и других стран после эпидемии.

Однако все равно в этом году спрос на продукцию алмазодобывающих компаний останется под давлением, что отразится на финансовом положении АЛРОСА. Объем продаж, согласно расчетам компании, в 2020 г. может составить около 2,3 млрд долл., что примерно на 40% ниже показателя 2019 г. Евробонд компании ALRSRU’24 (YTM 2,50%) за последний месяц снизился в доходности более чем на 70 б.п. и на данный момент торгуется на одном уровне с выпусками компаний горно-металлургического сектора с рейтингами инвестиционного уровня. На этом фоне мы считаем его дорогим.