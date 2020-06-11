Мировые фондовые площадки сегодня корректируются после нескольких дней интенсивного роста и заседания ФРС накануне. Распространение коронавируса в мире продолжается быстрыми темпами, что вызывает беспокойство инвесторов. В Бразилии и Индии заболеваемость заметно повышается, поэтому о завершении пандемии говорить преждевременно. Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2 млн. Растет число заболевших в Техасе и Флориде, что создает риски второй волны эпидемии и очередного ввода ограничений.

Кроме того, продажи могут быть вызваны фиксацией прибыли инвесторами после быстрого восстановления фондовых индексов с мартовских минимумов. Еще одной причиной коррекции выступают опасения по поводу «перегрева» акций на фоне ожидаемого ФРС затяжного восстановления экономики и высокой неопределенности в отношении ее перспектив.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опустилась ниже 0,70%. Июльский фьючерс на Brent продолжает корректироваться к $40. Золото колеблется вблизи $1703 за унцию. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов уйдет ниже 3150 пунктов.

Наиболее интересны для инвесторов выходящие сегодня еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижение показателя до 1,5 млн, что может стать еще одним доказательством постепенного улучшения ситуации на рынке труда.

После закрытия рынка квартальные результаты представит один из лидеров рынка программного обеспечения, поставщик приложений Acrobat Reader и Photoshop компания Adobe, Inc. Компания намерена продемонстрировать уверенный рост финансовых показателей. Консенсус предполагает повышение доходов на 15,5% с увеличением EPS на 80%. Бизнес компании менее других подвержен экономическому шоку, спровоцированному пандемией коронавируса. Инвесторам будут важны комментарии менеджмента о трендах клиентского спроса, так как некоторые бизнесы сокращают затраты, что может отрицательно сказаться на дальнейших результатах Adobe.

Технически S&P500 выглядит уверенно, но отмеченные нами ранее признаки перекупленности все же спровоцировали коррекцию. Индекс остается выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Индикатор RSI обновил максимумы вместе с рынком, но его «перегрев» также способствовал ожидаемой коррекции. Вместе с тем рынок, скорее всего, преодолел «медвежий» тренд и сохраняет силы для дальнейшего подъема после окончания локальной коррекции. Высока вероятность закрытия гэпов в районе 3133 и 3080 пунктов.