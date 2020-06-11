Согласно опубликованной ЦБ РФ предварительной оценке выборочных показателей платежного баланса, в мае сальдо счета текущих операций составило 5,4 млрд долл. (если, конечно, предыдущие данные не были пересмотрены), что соответствует росту +50% г./г., при этом в мае прошлого года цены на нефть были значительно выше (70 долл./ барр. Brent в среднем против 32,7 долл./барр. сейчас), также существенное увеличение сальдо произошло и в сравнении с предшествующим месяцем (тогда было получено +1,8 млрд долл.).

Для сравнения — сальдо торгового баланса в апреле и мае составило всего 11 млрд долл., а за аналогичный период прошлого года – 27,1 млрд долл. Как отмечает регулятор, “сокращение импорта услуг вследствие сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, а также существенная отрицательная динамика выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов привели к сжатию совокупного дефицита остальных компонентов счета текущих операций более чем наполовину от его величины годом ранее”.

Мы не ожидали ни такой большой просадки импорта услуг и выплаты дивидендов, ни такого большого сальдо торгового баланса (интересно обратить внимание на то, что в апреле доля ненефтегазового экспорта взлетела до 60%, исторического максимума). Однако мы не исключаем наличие статистических неточностей: так, согласно недавно опубликованным данным ФТС, сальдо торгового баланса в апреле составило 7,5 млрд долл., однако по данным платежного баланса, опубликованным (сильно раньше данных ФТС) за апрель,

оно должно быть всего 3,5 млрд долл. Кроме того, из данных платежного баланса получается так, что в мае на рынок поступило 8,4 млрд долл. (сумма сальдо текущего счета и объема валюты, проданного ЦБ РФ), при этом рубль укрепился всего на 2,4 руб. (с 75,1 руб./долл. до 72,7 руб./долл.). В условиях такого (как показывает

статистика платежного баланса) большого притока валюты (приотсутствии вывода средств нерезидентами из ОФЗ) укрепление рубля должно было быть более значительным.

Учитывая большой объем прибыли, заработанной компаниями в 2019 г., дивиденды, выплачиваемые в этом году, даже несмотря на частичные отмены/переносы, будут значительными (в прошлом году по ним нерезидентам было выплачено около 74 млрд долл., а в этом, согласно нашей оценке, может быть выплачено 50 млрд долл.), что будет оказывать давление на сальдо счета текущих операций: в летние месяцы, как мы ожидаем, оно уйдет в отрицательную зону (если рубль не ослабеет, и/или среднемесячные цены на нефть не уйдут выше 40 долл./барр. Brent).

В условиях снятия большой части ограничительных мер в РФ (= роста импорта товаров), сохранения невысоких цен на нефть, а также исчерпания запаса ликвидных валютных активов в банковском секторе мы ожидаем ослабления рубля в летние месяцы (по мере восстановления экономической активности в РФ). Однако заметную

поддержку курсу оказывает бюджетное правило (согласно которому продажа валюты в больших объемах может осуществляться даже при нефти Brent выше 40 долл./барр. из-за меньших (в сравнении с заложенными в Законе о бюджете) физических объемов нефтегазовой добычи и экспорта).