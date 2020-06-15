Американские биржевые площадки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,31%, закрывшись на отметке 3041,31 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,9%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта, до 0,71%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,44%.

В лидерах роста выступили финансовый и энергетический сектор, а также круизные операторы и авиакомпании. Однако рост числа случаев заражения COVID-19 в США породил новые страхи в отношении второй волны эпидемии. Штаты Аризона и Оклахома сообщили о рекордном однодневном увеличении числа новых случаев заболевания коронавирусом через месяц после ослабления ограничений, на что руководители американских Центров по контролю и профилактике заболеваний заявили, что Штатам и городам, возможно, придется возобновить карантины, если случаи заболеваний продолжат расти. На стартовавшей неделе основным фактором для выбора направления дальнейшего движения заокеанских биржевых индексов будет квартальная экспирация фьючерсов и опционов, которая состоится в пятницу, 19 июня.

На прошедшей неделе помимо смены настроений на мировых фондовых рынках, дополнительное давление на российский рынок акций и рубль оказали отступившие от своих максимальных значений цены на нефть. И хотя в связи с мерами, которые для стабилизации рынка приняли страны ОПЕК+, повторения мартовского обвала нефтяных котировок маловероятно. На фоне спекуляций в отношении второй волны коронавируса и ожиданий более медленного восстановления мировой экономики нельзя исключать, что цена фьючерсного контракта Brent может опуститься к отметке $35.

В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики. Ожидания снижения ставки на 100 базисных пунктов, которые в мае поддерживали укрепление рубля, уже по большей части заложено в рынок, в связи с чем на текущей неделе российская валюта станет более зависимой от настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках. И при усилении коррекции на биржах Европы и США пара доллар/рубль может протестировать отметки 70,60—71.