В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе. Наиболее заметное изменение котировок было отмечено по бумагам Роснефти (ROSN, —6.05%), в цене которых больше не учитываются финальные дивиденды за 2019 год (18.07 руб. на акцию). Акции ММК (MAGN) подешевели на 4.0%, АФК Система (AFKS) — на 3.8%, Норникеля (GMKN) – на 3.7%, Татнефти (TATN) – на 3.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 2.7%. Процесс фиксации прибыли на рынках акций носил глобальный характер, основания для беспокойства инвесторы могли обнаружить в макроэкономических прогнозах ФРС США и ОЭСР, которые подразумевают сравнительно длительный период восстановления реальной экономики в США.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Россетей (RSTI) подешевели на 6.5% (во многом из-за закрытия реестра акционеров «под дивиденды»), Южный Кузбасс (UKUZ) потерял 5.2%, ДВМП (FESH) – 5.1%.

Фондовые индексы США в четверг заметно понизились, в пятницу потери были частично отыграны, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы понизились в четверг, но закрылись в среднем в плюсе в пятницу, азиатские индексы находятся преимущественно в минусе.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Опасения, связанные с риском формирования «второй волны» пандемии, а также пессимистичные прогнозы в отношении реальной экономики дают основания для ухода в «защитные» активы (что выражается, например, в снижении доходности по 10-летним казначейским облигациям США почти до 0.65% годовых). На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления выше 70.0 по паре доллар-рубль на фоне сокращения «спроса на риск» на рынках в целом.