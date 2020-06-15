Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.8-1.6%, в диапазоне 2700-2720 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет возобновившееся ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 2690-2710 п.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия торгов в США.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.49%) и РТС (-3.09%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая просадка долларового индекса РТС была обусловлена довольно сильным однодневным ослаблением обменного курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Однако рублевая стоимость акций российских компаний также оказалась под давлением в связи с общим ухудшением состояния внешнего фона. Оно было вызвано совпадением нескольких неблагоприятных факторов.

Прежде всего, сигналом для начала назревшего коррекционного спада фондовых рынков в РФ, Европе и в США стало завершение очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Мы наблюдали типичную фиксацию среднесрочной прибыли по факту указанного события. На этот раз ФРС не стала объявлять о новых серьезных стимулирующих мерах. Между тем, согласно официальной статистике, недельное количество первичных заявок на пособия по безработице в США превысило 1.5 млн единиц. В нормальных экономических условиях указанный показатель укладывается в 210-230 тыс. единиц.

Свою негативную роль в четверг сыграли и опасения развития новой волны коронавируса в западных странах. Наиболее же тревожным внешним рыночным сигналом перед трехдневным перерывом в торгах в РФ стало явное ухудшение настроений на мировом нефтяном рынке. Во второй половине дня фьючерсы на нефть сорта Brent сползли ниже ближайшего значимого ценового уровня $40 за баррель и прочно закрепились под указанной отметкой.

С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС под конец прошлой торговой недели продолжили отступление от своих недавних трехмесячных максимумов. Похоже, что в них неспешно формируется среднесрочный разворот вниз. Утреннее ухудшение внешнего фона в понедельник будет способствовать дальнейшему развитию указанной тенденции.

Под закрытие вечерней торговой сессии в четверг июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 27 п. или около 2.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка торговались представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —2.48%), Роснефть (ROSN RM, —6.05%), Татнефть-ао (TATN RM, —3.17%), Татнефть-ап (TATNP RM, —2.19%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —2.73%), Новатэк (NVTK RM, —2.16%), Газпром нефть (SIBN RM, —2.43%). Указанные бумаги не могли не отреагировать на сильную внутридневную просадку стоимости нефтяных фьючерсов. Дополнительное давление на стоимость акций «Роснефти» оказал состоявшийся в этих бумагах дивидендный разрыв.

По этой же причине мы наблюдали и опережающее падение стоимости бумаг Россети-ао (RSTI RM, —6.55%), Россети-ап (RSTIP RM, —9.30%). Финальные дивиденды за 2019 год по ним будут выплачены в размере 0.0885155625 руб. и 0.189304 руб. соответственно. Это составляет порядка 6.05% от стоимости обыкновенных акций и около 12.95% от стоимости привилегированных бумаг по цене закрытия в минувшую среду.

Стоит также отметить возобновившиеся распродажи в акциях ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —3.75%). Они оказались под усиленным давлением на фоне сообщения о том, что глава и крупнейший акционер эмитента Владимир Потанин предложил партнерам по действующему акционерному соглашению отказаться от выплаты дивидендов в текущем году в связи с крупным разливом топлива дочерней компанией «Норникеля» вблизи Норильска. Указанная авария способна существенно ухудшить финансовые показатели горно-металлургической компании.

Акции золотодобывающих предприятий Полюс (PLZL RM, +2.82%) и Polymetal (POLY RM, +3.78%) заметно подорожали против падающего рынка. На этот раз они вновь сыграли роль защитного актива.

Отметим также сильный рост стоимости бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, +7.15%). Они продолжили отыгрывать сообщение о том, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги X5 Retail Group до уровня «BB+» с «BB» со «стабильным прогнозом». Кроме того, стало известно, что розничная торговая компания видит возможность для увеличения дивидендных выплат по итогам 2020 года в 1.5 раза и для дальнейшего повышения их уровня.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное неравномерное падение в пределах 1.0-1.9%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 2.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 просел на 2.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильной просадкой.