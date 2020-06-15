Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на ухудшении настроений инвесторов из-за опасений второй волны пандемии. Падение нефтяных котировок будет способствовать снижению спроса на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Опасения, связанные с риском формирования "второй волны" пандемии, а также пессимистичные прогнозы в отношении реальной экономики дают основания для ухода в "защитные" активы, что выражается, например, в снижении доходности по 10-летним казначейским облигациям США почти до 0,65% годовых", — отмечает аналитик.

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,8-1,6%, в диапазоне 2700-2720 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильной просадкой", — говорит аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник, 15 июня, ослабления курса рубля к доллару на открытии торгов до уровня 70,35 рубля и последующее движение в рамках 69,9–70,9 рубля за доллар.

"Сегодня американская валюта будет сильнее рубля на фоне продолжения снижения цен на нефть", — добавляет аналитик.

На валютной секции Московской биржи в начале сессии Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 38 долларов и снижение большинства валют развивающихся стран приведут к преобладанию продаж в рубле и попыткам пары доллар/рубль продолжить восходящую динамику, начатую в четверг, и закреплению в диапазоне 70-75 рублей", — считает аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в пятницу продемонстрировали коррекционный рост на 2% после снижения на 5-7% в четверг из-за глобальной волатильности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра падают на 2,29-3,28%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в минусе: гонконгский индекс Hang Seng Index опускается на 2,23%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,89%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,88%, японский индекс Nikkei 225 — на 3,49%

Стоимость нефти падает на 3,72% — до 37,29 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,11% — до 1,1242 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ упал в четверг третий день подряд на фоне усиления внешнего негатива, долларовый индекс РТС потерял более 3%. Обвал рынка нефти и ощутимое падение западных фондовых индексов поддержали снижение российских биржевых активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 1,49%, до 2743,8 пункта, индекс РТС — на 3,09%, до 1238,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 1,7 рубля — до 70,2 рубля, евро — на 1,27 рубля, до 79,2 рубля, следует из данных Московской биржи.