Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы, сырьевые валюты под давлением, на азиатских площадках доминируют продавцы. Опасения по поводу второй волны COVID-19 ухудшают перспективы динамичного выхода из экономического шока. Даже Китай, который успешно ликвидировал первую волну коронавирусной инфекции, сталкивается всё с новыми вызовами. Российский рынок начнёт неделю с дальнейшего снижения в район 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Слабая нефть и общее снижение аппетитов к риску также могут давить на рубль, хотя его ослабление, состоявшееся перед длинными выходными, кажется излишним.

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи упал с 2792,74 п. до 2743,80 п., а РТС с 1285,78 п. до 1238,11 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1288 до $1,1261. Пара USD-RUB поднялась с 68,70 до 70,20, а EUR-RUB с 77,56 до 79,20. Нефть Brent подешевела с $42,30 до $38,73 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3193,93 п. до 3041,31 п.

Рынки упорно двигались вверх, пока инвесторы не оказались перегружены негативными прогнозами от ЕЦБ, ФРС, Всемирного Банка, МВФ и ОЭСР. В ФРС полагают, что экономика США упадёт в текущем году на 6,5%, а это означает, что корпоративные прибыли также будут восстанавливаться достаточно долго. Плюс к этому стали поступать новости о росте случаев заболевания COVID-19, что повышает риски второй волны. Социологические опросы в США добавляют неопределённости, поскольку демократический кандидат Джо Байден существенно опережает президента Дональда Трампа в гонке за президентское кресло. В подобных условиях рынки чаще падают, чем расту

Неделю начнём с данных из Китая. Промышленное производство КНР могло вырасти на 5% в мае по сравнению с 3,5% в апреле, розничные продажи могли упасть на 2,0% в мае по сравнению с провалом на 7,5% в апреле. В еврозоне выйдет статистика по торговому балансу. Далее внимание переключится на США. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка мог подняться до —27,5 п. с —48,5 п. в мае. В России последний день торговли акций ММК с дивидендами 1,507 рублей на акцию.

Во вторник в Австралии опубликуют протокол заседания Резервного Банка. Банк Японии проведёт заседание по ставке, но изменений не ожидается. Великобритания опубликует данные по безработице, которая могла подняться до 4,5% в апреле. В Германии выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений от ZEW. В США запланирована статистика розничных продаж, которые могли вырасти за май на 8%. Далее отчёт по промышленному производству в США, которое могло расшириться на 3% за май. Завершит день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют статистику промышленного производства.

Япония в среду может сообщить о падении экспорта в мае на 22,7%, а импорта на 12,9%. Инфляция в Великобритании могла замедлиться до 0,5% в мае по сравнению с 0,8% в апреле. В еврозоне уточнят инфляцию за май, но изменений первоначальной оценки 0,1% за год не ожидается. OPEC опубликует ежемесячный доклад по глобальному рынку нефти. В США данные по новым строительствам и разрешениям на них. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России уточнят ВВП за I квартал. Акции «Магнит» будут торговаться последний день с дивидендами 157 рублей на бумагу.

Австралия в четверг опубликует данные по рынку труда. Ожидается, что безработица выросла в мае до 7,0% с 6,2% в апреле. На европейском отрезке торгов стоит обратить внимание на заседание Национального Банка Швейцарии. Банк Англии также проведёт заседание, на котором может расширить программу выкупа активов. В США традиционная в четверг статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии мог улучшить своё значение до —25,0 п. с —43,1 п. в мае. Далее индекс опережающих экономических индикаторов США. В России выйдет статистика цен производителей за май. Бумаги «Юнипро» торгуются последний день с дивидендами 0,111 рублей на акцию.

Япония в пятницу сообщит о ситуации с ценами за май. Далее статистика розничных продаж в Австралии. Затем Великобритания может сообщить о росте розничных продаж за май на 5,8%. Закроет внешний календарь отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России день окажется более насыщенным. Днём ЦБ РФ может снизить ставку на 50 базисных пункта до 5,0%. Далее статистика по реальным зарплатам, которые могли упасть на 8,0% в апреле. Розничные продажи в РФ могли снизиться в мае на 15,3% по сравнению с —23,4% в апреле. И, наконец, безработица в мае могла подняться до 6,2% с 5,8% в апреле.

Новая неделя в Азии начинается с тревожных новостей. В Индии резко выросло число заболеваний до 11 тыс. в день. Появились случаи инфекции в Пекине, в США также вновь растёт заболеваемость. Всё это способно привести к ужесточению мер социального дистанцирования и вновь ухудшить условия для деловой активности, которая без того с трудом выбирается из весеннего шока. Китайская статистика не смогла исправить настрой инвесторов. Рост промышленного производства в мае составил 4,4% при ожиданиях 5%, а розничные продажи упали на 2,8% в годовом выражении при ожидании снижения на 2,0%. На азиатских торгах вновь под давлением рискованные активы. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21709,01 п. (-2,67%), Hang Seng — 23833,23 п. (-1,93%), Shanghai Composite — 2897,10 п. (-0,78%).

Нефть начинает неделю резким снижением на опасениях возвращения карантинных мер в странах с неблагоприятной COVID-19 ситуацией. Меж тем, падение в секторе добычи продолжается. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю на 7 штук до 199 единиц. Одним из важных событий предстоящей недели будет заседание мониторингового комитета OPEC+ в четверг, где должна быть озвучена информация о соблюдении обязательств в рамках соглашения по ограничению добычи. Reuters сообщает, ссылаясь на представителей Ирака, что власти страны и добывающие компании принимают дополнительные меры по сокращению производства. И немного о золоте. За неделю резервы SPDR Gold Trust выросли с 1128,11 тонн до 1136,22 тонн. Металл остаётся главным убежищем для тех, кто опасается размытия ценности денег на фоне масштабных стимулирующих программ. Однако последний месяц бурного оптимизма на глобальном рынке принёс золоту потери около 1,2%, сократив его рост за год до 28,3%. К 9:00 мск Brent — $37,32 (-3,64%), WTI — $34,71 (-4,93%), Золото — $1724,7 (-0,73%), Медь — $5630,63 (-1,77%), Никель — $12555 (-0,87%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 97,24 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,66% по сравнению с 0,70% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,124 (-0,17%), GBP-USD — $1,248 (-0,48%), USD-JPY – 107,1 (-0,22%).