Крупнейший акционер Норникеля Владимир Потанин (контролирует около 34% компании) в четверг предложил другим крупным акционерам совместно принять решение ограничить финальные дивиденды за 2020 суммой $1 млрд. Компания сейчас несет дополнительные затраты из-за аварии с разливом дизтоплива в Норильске, в результате которого 29 мая в реки и почву попало 21 тыс. тонн топлива.

Мы полагаем, что Русал — второй по величине акционер Норникеля (с долей 27.8%) — не поддержит предложение, учитывая значительные трудности, вызванные падением цен на алюминий и укреплением рубля. Напомним также, что Владимир Потанин уже не впервые предлагает снизить объем дивидендных выплат. Мы ожидаем, что Норникель выплатит 60% от уровня EBITDA, что транслируется в общую сумму выплат на уровне $4.2-4.5 млрд с доходностью 9-11%. На наш взгляд, бумаги отреагировали на инцидент с утечкой топлива и инициативу пересмотра дивидендов слишком болезненно, и мы ожидаем восстановления котировок.