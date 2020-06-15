Цены нефти на прошедшей неделе показали выразительное снижение. Особенно сильные продажи были зафиксированы в четверг. Цена Брент опускалась с 43 почти до 37 долларов за баррель. Итоговое снижение цены превысило 8%.

Цены нефти подхватили негативные настроения рынков, возникшие по итогам заседания ФРС, которая на этот раз была не очень оптимистична в своих прогнозах. Мировая пандемия COVID-19 уже произвела сильный негативный эффект на экономику и продолжает пугать возможными новыми волнами заражений и связанных с этим трудностей. ФРС предупредила, что ущерб от пандемии для экономики может быть продолжительным. Тем не менее, ФРС не стала включать протокол по итогам заседания конкретные ориентиры по срокам сохранения низких ставок. Возможно, на регулятора подействовали данные о заметном снижении уровня безработицы в США. Как бы то ни было, но ФРС к тому же не сделала конкретных заявлений о запуске нового ожидаемого QE. Да и дискуссии о возможном таргетировании кривой доходности тоже пока не привели к конкретному решению. В результате по итогам недели фондовый рынок установил новый рекорд снижения с мартовской паники.

Воздействие позитивных факторов влияния на цены нефти тоже немного «стушевались» и их теперь уже можно истолковывать с разных позиций.

С одной стороны: ОПЕК+ показало хорошую дисциплину выполнения своих обязательств по ограничениям и теперь решило продлить на месяц жесткие ограничения добычи. США продолжает снижать объемы добываемой нефти и на прошедшей неделе рапортовали о произошедшем снижении уже на 2 Мб/д от максимальных уровней. Динамика действующих буровых (новое недельное их сокращение) дает надежду на дальнейшее развитие указанного процесса.

Но с другой стороны: баланс спроса и предложения на рынке еще не достигнут, а продление максимальных ограничений добычи от ОПЕК+ получилось сделать только на один месяц. При этом дальнейшее продление наиболее жестких ограничений (как показали и предыдущие переговоры) может оказаться крайне проблематичным. Да даже и по существующим правилам и договоренностям растут угрозы, что такие страны как Мексика, Ливия, Ирак, и некоторые другие захотят и уже готовы добывать больше. Так Мексика, «через губу» проводившая с мая снижение добычи, уже с июля, возможно, откажется от таких самоограничений. Ливия может «порадовать» нефтяных быков неожиданным ростом добычи. Если ранее Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ в мае и июне добровольно снижали добычу более значительно, нежели им было установлено соглашением, то на сегодня Саудовская Аравия (да и Катар и ОАЭ) уже не горят желанием обеспечивать сверхплановые сокращения добычи, как это часто бывало ранее. Запасы нефти и нефтепродуктов в мире остаются на очень высоких уровнях. Так, более чем убедительно смотрится график динамики запасов нефти и нефтепродуктов в США. (Судя по Норильску, местами излишние запасы даже начинают переливаться через край).

В то же время оживление экономики и спроса в мире идет как-то слишком медленно. В таких условиях заход на новое снижение цен нефти кажется достаточно органичным. Другое дело, что глубина ожидаемого снижения на этот раз не должна быть столь же выразительной, как это было в марте. Пик мировой пандемии, скорей всего, уже пройден и ожидаемое оживление спроса где-то рядом. Да и финансовые регуляторы на этот раз должны быть более гибкими и наученные предыдущим опытом в случае развития угроз будут действовать более оперативно. Впрочем, накопленный масштаб проблем столь велик, что их влияние может посрамить любой оптимизм. Для нашего рынка проблемы могут вылезти не только через прямое снижение цен нефти. В США обсуждаются предложения признать Россию спонсором терроризма и в связи с этим ввести против нас новые санкции. Главные болевые точки хорошо известны – это возможные ограничения на поставки энергоносителей или отключение страны от СВИФТ. Так что оснований для краткосрочных продаж накопилось достаточно.