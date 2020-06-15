Короткие ставки денежного рынка в четверг продолжили снижаться. Средняя ставка однодневного валютного свопа (-16 бп) опустилась ниже 5%, обновив минимум за период с 7 мая на отметке 4,91%. Ставка RUONIA, как мы полагаем, осталась в районе 5,14%, как и в среду, в то время как индекс RUSFAR снизился на 12 бп (до 5,13%). На аукционе 35-дневного репо с Федеральным казначейством спрос, как мы и предполагали, превысил предложение: заявок от банков поступило на сумму 140 млрд руб. против предложенных 70 млрд руб. На аукционе однодневного репо спрос был незначительным (0,5 млрд руб.), тогда как на 14-дневные депозиты Казначейства заявок подано не было. Более длинные процентные ставки также заметно снизились: кривая FRA сместилась вниз на 8 бп (значения 3x6 и 9x12 FRA составили 4,62% и 4,38% соответственно), а ставки процентных свопов потеряли до 5 бп (годовая и 5-летняя ставки IRS завершили неделю на отметках 4,82% и 5,35% соответственно). Годовая ставка NDF (OIS) упала на 7 бп (до 4,02%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа снизилась на 3 бп (до 3,89%).

На этой неделе Федеральное казначейство активизирует размещение длинной ликвидности: на вторник и пятницу запланированы два аукциона 35-дневного репо с лимитом по 70 млрд руб. каждый, а в среду Казначейство предложит 50 млрд руб. к размещению на 56-дневных депозитах – это максимальный срок для операций Казначейства по предоставлению ликвидности за период с конца марта. В то же время на этой неделе наступает срок погашения депозитов Казначейства на довольно крупную сумму в 357 млрд руб., из которых 232 млрд руб. – в среду. Что касается более коротких инструментов предоставления ликвидности, то, помимо однодневного репо (лимит по которому вернулся к стандартным 400 млрд руб. после сокращения до 210 млрд руб. в минувший четверг), Казначейство проведет аукцион недельного репо и депозитные аукционы на срок одна и две недели. Интереса со стороны банков к этим операциям мы не ожидаем, поскольку минимальная ставка по ним (с поправкой на норматив резервирования) зафиксирована на уровне ключевой ставки ЦБ.

В целом мы полагаем, что на этой неделе короткие процентные ставки будут находиться заметно ниже уровня ключевой ставки Банка России в ожидании решения о снижении последней в ближайшую пятницу. Наиболее вероятно, что ставка RUONIA будет торговаться в пределах 5,1–5,2%, а ставка однодневного валютного свопа будет держаться чуть ниже 5%.