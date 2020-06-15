В четверг торговая активность была невысокой в преддверии праздничных выходных в России. Оборот торгов на МосБирже составил 41 млрд руб. (0,8x среднедневного объема за месяц). Кривая сместилась вниз еще на 1–4 бп, отыгрывая результаты прошедших в среду аукционов. Наш фаворит на кривой, 5-летний ОФЗ-26229, закрылся с доходностью 5,15%, тогда как доходность 10-летнего ОФЗ-26228 составила 5,62%. Короткие бумаги показали опережающую динамику, снизившись в доходности на 4–9 бп.

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), на прошлой неделе отток средств нерезидентов из ОФЗ продолжился (отток наблюдался третью неделю подряд), составив 19 млрд руб. против 11 млрд руб. неделей ранее. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 30,9% до 30,5%. Самый значительный отток наблюдался из длинных ОФЗ. В частности, нерезиденты вывели 7,6 млрд руб. из 14-летнего ОФЗ-26225 и 4,7 млрд руб. из 19-летнего ОФЗ-26230. Отток из 4-летнего ОФЗ-26222 составил 2,9 млрд руб. Судя по представленным данным, доля участия нерезидентов на аукционах Минфина на прошлой неделе была близка к нулю.

В эту пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно нашему прогнозу, по итогам предстоящего заседания регулятор снизит ставку на 50 бп, до 5%, а затем еще на 50 бп по итогам заседания в июле. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает три варианта: снижение ставки на 50 бп, 75 бп или 100 бп с вероятностью реализации первого сценария чуть выше, чем двух других. Наша количественная модель показывает, что середина кривой еще не в полной мере учла общее снижение ставки на 100 бп по итогам двух следующих заседаний Совета директоров ЦБ РФ. Однако мы полагаем, что в начале недели доходности ОФЗ могут скорректироваться вверх на фоне пятничного снижения аппетита к риску на мировых рынках и ослабления рубля. В то же время снижение базовых ставок (доходность 10-летних UST снизилась на 20 бп н/н) может немного ослабить повышательное давление на доходности ОФЗ. Стоит отметить, что облигации развивающихся стран в пятницу показывали разнонаправленную динамику, несмотря на ухудшение глобального аппетита к риску. 10-летние выпуски Мексики, Бразилии и Польши опустились в доходности на 3–6 бп д/д, тогда как длинные бенчмарки Венгрии, Индонезии и ЮАР прибавили в доходности 2–7 бп.