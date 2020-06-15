В минувший четверг основной акционер Норникеля Владимир Потанин предложил ограничить финальные дивиденды за 2020 г. суммой в 1 млрд долл. и полностью отказаться от выплаты промежуточных дивидендов в 2020 г. с учетом значительных расходов, которые компания может понести из-за недавнего инцидента с разливом дизельного топлива.

Действующая дивидендная политика Норникеля предусматривает распределение в форме дивидендов 60% EBITDA в случае, если коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 1,8x, и 30% EBITDA – при мультипликаторе чистой долговой нагрузки выше 2,2. В промежутке между этими значениями коэффициент дивидендных выплат изменяется обратно пропорционально индикатору чистый долг/EBITDA. Для реализации предложения Потанина необходимо внести изменения в дивидендную политику, при этом акционерное соглашение Норникеля требует согласия на такой шаг всех трех ключевых сторон – Потанина, Русала и Crispian. Ранее Потанин и принадлежащая ему компания Интеррос уже несколько раз предлагали изменить дивидендную политику Норникеля. В апреле 2020 г. Интеррос предложил отказаться от выплаты дивидендов, сформировав вместо этого резерв на покрытие рисков, связанных с конъюнктурой глобальных рынков, но эта инициатива была заблокирована Русалом. В марте 2019 г. Потанин пытался обсудить с Русалом сокращение размера дивидендов Норникеля в свете ожидаемого увеличения капзатрат компании после 2023 г., связанного с инвестиционным циклом.

В 2018 г. Потанин предлагал перейти на расчет дивидендов исходя не из EBITDA, а из свободного денежного потока на собственный капитал (FCFE), также мотивируя это ожидаемым ростом инвестиций. Однако ни в одном из перечисленных случаев пересмотра дивидендной политики так и не произошло. В случае одобрения нынешней инициативы Потанина показатель FCFE Русала за 2020 г. сократился бы до —761 млн долл. из-за низких цен на алюминий. Поэтому Русал, как мы полагаем, не поддержит предложение Потанина, особенно учитывая, что расходы Норникеля на устранение экологических последствий разлива дизельного топлива, которые ранее компания оценила в 150 млн долл. (см. Ежедневный обзор за 10 июня), несопоставимо ниже той суммы, на которую предлагается сократить дивиденды.