Результаты Транснефти за 1к20 по МСФО оказались выше нашего и консенсус-прогноза по основным показателям отчета о прибылях и убытках, при этом EBITDA превысила нашу оценку на 3,8%. Разница обусловлена по большей части более высокой, чем мы ожидали, выручкой от транспортировки нефти, в то время как расходы в целом соответствовали нашим расчетам. Выплата в виде дивидендов 50% скорректированной чистой прибыли за период предполагает хорошую промежуточную доходность в 3%. В целом мы считаем отчетность весьма сильной. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 203 тыс. руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 56%. По бумагам Транснефти подтверждаем рекомендацию Покупать.

Более высокая выручка от транспортировки нефти… Общая выручка снизилась на 3% к/к, до 263 млрд руб. в связи с более слабыми продажами нефти и нефтепродуктов и другими статьями. Выручка от транспортировки нефти осталась на уровне предыдущего квартала (мы ожидали сокращение на 4%) благодаря большему объему прокачки и большей протяженности маршрутов, чем мы прогнозировали. В сочетании с более высокой выручкой от транспортировки нефтепродуктов (несмотря на то что другие статьи, в том числе портовые услуги, немного не дотянули до наших расчетов) общая выручка за 1к20 оказалась на 2% выше нашего прогноза. Операционные расходы упали на 20% к/к под воздействием сезонных факторов, что в значительной степени соответствовало нашим ожиданиям.

Как следствие, преимущественно благодаря более высокой выручке Транснефть по итогам 1к20 показала EBITDA в 134 млрд руб. (+23% к/к), опередив наш прогноз на 3,8%. Хорошая промежуточная дивидендная доходность в 3%. Чистая прибыль в 1к20 получила дополнительную поддержку от прибыли по курсовым разницам в 11 млрд руб. (против нашего прогноза в 7 млрд руб.), обусловленную ослаблением рубля на 26% к уровню конца 2019 г. Чистая прибыль в итоге составила 57 млрд руб. (рост на 61% к/к), превысив нашу оценку на 5%, несмотря на формирование дополнительных резервов на сумму 4,9 млрд руб. в связи с загрязнением продукции в нефтепроводе Дружба. Следует напомнить, что в прошлом квартале компания дополнительно заложила в резервы 3,0 млрд руб. Таким образом, на настоящий момент резервы в общей сложности составляют 30,9 млрд руб. Транснефть к концу 1 к20 выплатила 8,2 млрд руб. в качестве компенсации (в том числе 4,9 млрд руб. в 1к20). Исходя из скорректированной чистой прибыли за период и установленного дивидендной политикой 50%-го коэффициента выплат, дивиденды за 1к20 могут составить 3882 руб. на одну акцию, что предполагает неплохую промежуточную доходность в 3% (напомним, компания выплачивает дивиденды один раз в год).

Согласно нашим расчетам, Транснефть по итогам 2020 г. выплатит в виде дивидендов 10 865 руб. на одну акцию, что подразумевает дивидендную доходность 7,8%, – значительно более высокую, чем по бумагам прочих компаний российского нефтегазового сектора. Прогнозы компании на 2020 г. Транснефть, согласно ее презентации, ожидает снижение объемов транспортировки нефти на 11% г/г и сокращение выручки на 10% г/г в 2020 г. в связи с ограничениями добычи по соглашению ОПЕК+. Этот прогноз соответствует нашей текущей оценке. Помимо этого, Транснефть заявила о намерении сохранить капиталовложения на изначально запланированном уровне в 240 млрд руб., что также совпадает с нашими предположениями.