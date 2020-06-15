Сбербанк 11 июня сообщил о заключении соглашения по покупке 72%й доли в компании 2ГИС, развивающей цифровой картографический сервис. Еще 3%-я доля будет принадлежать O2O Холдингу, совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group в сегменте доставки готовой еды и транспорта. Остальные 25% будут принадлежать основателям и менеджменту. Оценка 100% долей компании для целей сделки, согласно пресс-релизу, составила 14,3 млрд руб., исходя из чего 75% были приобретены за 10,7 млрд руб.

Сбербанк и 2ГИС планируют развивать технологическую платформу, в том числе цифровые карты, навигацию и маркетплейс, которые будут интегрированы в банковские приложения как часть экосистемы Сбербанка.

На наш взгляд, покупка 2ГИС отвечает логике реализуемой Сбербанком концепции экосистемы и позволит банку иметь собственный геолокационно-информационный сервис. Цифровые карты станут хорошим дополнением к сервисам доставки еды, логистики и такси. Помимо этого, они могут сыграть важную роль в проекте беспилотных транспортных средств, развиваемого совместно с компанией Cognitive Technologies (в которой Сбербанк приобрел 30%-ю долю в 4к19).