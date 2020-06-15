Снижение ключевой ставки не вызывает сомнений, но консенсус по-прежнему выглядит довольно разнородным – по опросу Bloomberg медиана (-75 бп) находится между двумя выраженными группами, ожидающих снижения на 50 бп (8 экспертов, включая Росбанк) и на 100 бп (7 экспертов).Интрига уже сказалась на бенчмарковом индикаторе Mosprime 3 мес. (5.46%) –он выровнялся с текущим уровнем ключевой ставки и по котировкам форвардных ставок (FRA через 1 месяц) сохранил перспективу снижения на 65 бп (против —72 бп в конце мая).

Тем не менее, на горизонте 1-2 лет ставки свопов на базе Mosprime продолжили обновлять минимальные значения и стабилизировались вблизи отметки 4.80%. Кривая процентных свопов, при этом продолжила наращивать угол наклона. Спред 1-5 лет достиг 54 бп, приблизившись к максимумам 2018 года, когда общее ухудшение настроений на рынке госдолга сопровождалось точечным ужесточением процентной (повышение ключевой ставки во 2п’18 перед повышением ставки НДС) и пруденциальной (требования по ликвидности активов) политики со сторон Банка России. Такое положение кривой IRS повышает привлекательность получения спреда за счет получения долгосрочных ставок и их фондирования краткосрочными, так как структурно риски разворота процентной политики на горизонте 3-5 лет не выглядят оправданными.



