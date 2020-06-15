Инвесторы выходят из активов после сообщений о рекордном росте числа заболевших COVID-19 в Японии, а также о новой вспышке в Пекине. Японский Nikkei за одну сессию потерял 3,5%, по Европе прокатилась волна падений в пределах 1,5%. Нефть отошла к отметке $37,24 и в последующие часы не смогла подняться выше $38,5.

Российский РТС просел на 2,5%, обновив локальный минимум с конца мая. В моменте индикатор доходил до 1196,5, но чуть позже сумел закрепиться чуть выше 1200 пунктов. При усилении внешнего негатива важным уровнем может стать 1170, ниже которого медведям пробиться будет сложно. Впрочем, для текущей сессии это слишком далекая цель. Более вероятным пока выглядит слабое движение вверх в диапазон 1220-1230 пунктов.

Индекс Мосбиржи растерял весь свой прирост за последние три недели. Индикатор торгуется на отметках 22 мая. Минимум сегодняшнего дня составил 2670 пунктов, где рынок последний раз был месяц назад. Позднее произошла коррекция вверх до 2700 пунктов. По нашей оценке, торги сегодня будут плавно перемещаться 2710-2720 пунктов. В случае нового всплеска волатильности рынок упрется в поддержку около 2690 пунктов.

Из падающих бумаг выделяется Северсталь (-6%). Общий негатив на рынке был усилен дивидендной отсечкой. Выплаты состоятся завтра, и это событие поддерживало котировки три последние недели подряд. По нашему мнению, бумаги не смогут восстановиться к значениям прошлой недели еще как минимум месяц. Наиболее вероятная динамика для бумаг Северстали на июнь и первую половину июля – боковая.

В лидерах роста сегодня: Россети (+2,7%), МРСК Волги (+2,7%) и АФК Система (+2,4%). Бумаги корректируются после падений прошлой недели. На наш взгляд, наиболее выигрышно смотрятся Россети. Бумага может закрыть большую часть дивидендного гэпа уже в ближайшие две-три недели. Вполне достижимым выглядит уровень 1,7 рубля за акцию, что дает потенциал прироста более 13%.

Рубль сегодня дешевеет к доллару, но при этом растет к евро. Это продолжение пятничной динамики – рынок отыгрывает накопившиеся опасения по поводу неустойчивого восстановления мировой экономики. Американская валюта сегодня достигала 70,7 рубля за единицу впервые с 29 мая. Европейская денежная единица торгуется в нижней части диапазона 78,9-79,4. Подъем валютных пар может возобновиться после открытия торгов в США. Основным драйвером будут цены на нефть.



