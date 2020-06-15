Банк России примет решение по ключевой ставке в предстоящую пятницу. Большое количество факторов указывают на сохранение слабого инфляционного давления в ближайшем будущем. На наш взгляд, пришло время решительных действий.

Банк России примет решение по ключевой ставке в предстоящую пятницу (19 июня). Предыдущее заседание ЦБ в конце апреля проходило в условиях умеренного ускорения инфляции. В результате, Банк России снизил ставку на 50 бп. В текущих условиях слабого инфляционного давления и опасений за внутренний спрос пришло время действовать более решительно. Мы сохраняем свой прогноз на то, что в пятницу ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов до 4.5%.

Излишне говорить, что динамика потребительских цен в России остается довольно сдержанной. Напомним, что рост цен несколько ускорился с 2.5% г/г в марте до 3.1% г/г по итогам апреля в результате ослабления курса рубля, а также повышенного спроса населения на товары повседневного спроса. Тем не менее, уже в мае инфляция вновь вернулась к отметке 3.0% г/г, а в месячном выражении динамика цен соответствовала уровню, необходимому для выполнения годовой цели российского регулятора по инфляции вблизи 4%. На фоне падения доходов населения и слабости внутреннего спроса деизинфляционные факторы продолжат ограничивать рост цен до конца текущего года.

Влияние карантинных ограничений на российскую производственную сферу было менее масштабным по сравнению с прочими странами. Так, промышленное производство в России сократилось только на 6% г/г в апреле по сравнению с падением на 15% в США и 13% в Еврозоне. Кроме того, индекс выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, который хорошо коррелирует с российским ВВП, сократился в апреле лишь на 10% г/г, что оказалось менее сильным падением по сравнению с 2009 годом, когда индекс в самый худший месяц падал на 15% г/г.

Тем не менее, ключевым фактором неопределенности для российской экономики выступает сторона спроса. Розничный товарооборот рухнул в апреле на 23% г/г, а продажи непродовольственных товаров сократились на рекордные 36.7% г/г. На наш взгляд, восстановление внутреннего спроса к докризисным уровням будет весьма постепенным и может занять как минимум 2 года. В результате, Банку России необходимо сохранять мягкие условия денежно-кредитной политики, чтобы ускорить восстановление деловой активности.

Агрессивное снижение ставки также уже заложено в ожидания участников финансового рынка, на что указывает снижение короткого конца кривой бескупонной доходности почти на 1 процентный пункт. Кроме того, за исключением последних нескольких дней на глобальных финансовых рынках преимущественно царили оптимистичные настроения, а ФРС США просигнализировала о готовности поддерживать мягкие финансовые условия в течение продолжительного времени. Все это также говорит в пользу решительных действий со стороны ЦБ РФ. Наконец, и председатель Банка России Э. Набиуллина неоднократно заявляла о готовности регулятора действовать более решительными шагами.

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы видим значительное пространство для снижения ключевой ставки Банка России по итогам пятничного заседания. Базовым сценарием является снижение ставки сразу на 100 базисных пунктов. При этом мы не исключаем менее резкого снижения ставки (на 75 бп.), если на глобальных финансовых рынках продолжится обвал, а рубль начнет резко слабеть. Тем не менее, сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике, скорее всего, также будет мягким. Наш прогноз по ставке на конец года остается на уровне 4.25%.