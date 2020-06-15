Одобрение Народным банком Китая обслуживания компанией American Express (AXP) кредитных карт на территории КНР — это шаг Пекина навстречу американским банкам, долгожданное решение, вытекающее из логики многолетних торговых переговоров двух стран.

Китай издавна ограничивал доступ иностранных компаний к своему быстрорастущему финансовому сектору. При подписании торговой сделки с США Пекин согласился устранить бюрократические барьеры и помочь американским банкам, компаниям-эмитентам кредитных карт и другим поставщикам финансовых услуг. Это позволяет им выйти на китайский рынок и предоставлять местным клиентам больше финансовых сервисов. American Express — первая западная компания, получившая лицензию на подобную деятельность.

Однако одобрение происходит на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином, спровоцированного, в частности, разногласиями в вопросах торговли и на фоне принятия в КНР закона о национальной безопасности для Гонконга.

Mastercard Inc. (MA) и Visa Inc. (V) также надеются расширить свою деятельность в Китае. Руководство совместного предприятия Mastercard в стране еще в феврале заявило, что получило принципиальное одобрение нацбанка на создание конкурирующей системы клиринга платежных карт и намерено в течение года получить официальное согласие на начало работы в КНР.

Конечно, деятельность платежной системы American Express в Китае пока осуществляется только в рамках СП с местной финтех-компанией Lianlian DigiTech, которая к тому же получает доступ к ряду технологий своего партнера. Американской компании едва ли удастся в ближайшее время успешно конкурировать с региональными лидерами, но для нее открывается доступ к крупнейшему в мире рынку банковских карт. Считаем, что преимущества клиринга American Express наряду с широким набором финансовых услуг позволят компании в течение нескольких лет занять нишу на рынке Китая. В среднесрочной перспективе получение лицензии на работу с кредитными картами не окажет значительного влияния на финансовые показатели American Express, вероятна краткосрочная реакция инвесторов. Очевидная корреляция акций компании с индексом S&P500 позволит рассчитывать на возвращение к локальному максимуму $115 за акцию, если S&P500 не закрепится ниже 3000 пунктов.