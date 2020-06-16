В понедельник активность инвесторов оставалась подавленной из-за неопределенности в отношении сроков восстановления глобальной экономики и рисков развития «второй волны» пандемии. В заметном минусе закрылась Северсталь (CHMF, —6.4%) – бумаги компании с понедельника торгуются «без дивидендов». Акции Полюса (PLZL) подешевели на 3.4%, НЛМК (NLMK) — на 3.0%, Роснефти (ROSN) – на 2.6%, Норникеля (GMKN) – на 2.2%, Транснефти (TRNFP) – на 1.7%, Лукойла (LKOH) – на 1.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.5%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Южуралникель (UNKL) вырос на 22.4%, Россети (RSTI) – на 6.5%. Тем временем обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 3.0%, ТГК —2 (TGKB) – на 2.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, на азиатских фондовых площадках наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС.

Сообщения об обсуждении администрацией президента США инвестиций в инфраструктурные проекты на сумму почти в триллион долларов и планах Китая по размещению облигаций примерно на $140 млрд для финансирования мер поддержки экономики вызвали оживление на мировых фондовых площадках.

На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона.