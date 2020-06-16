По итогам торгов в понедельник доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 1 б.п. – до 5,60% годовых. Российские евробонды также росли в цене. Доходность Russia`29 снизилась на 1 б.п. до 2,60% годовых.

Сегодня ждем усиления спроса на облигации развивающихся стран благодаря объявленным планам администрации США увеличить расходы на инфраструктурные проекты на 1 трлн долл. с целью оживления экономики. Спрос на риск также поддержит начало ФРС программы по скупке корпоративных облигаций. На этом фоне доходность Russia`29 сегодня может снизиться до 2,55% годовых. Цены рублевых облигаций также могут умеренно подрасти, сегодня-завтра ждем снижения доходности ОФЗ срочностью 5-15 лет в пределах 3-5 б.п. Более сильный рост цен пока сдерживает неопределенность относительно шага изменения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а также навес предложения нового госдолга.



