Еще вчера с утра были все предпосылки для начала второй мощной волны распродаж, но в течение дня они если не улетучились полностью, то значительно ослабли. Американские фьючерсы, терявшие в первой половине дня около 3%, сумели закрыться ростом. Выше 39 долларов за баррель поднялась нефть.

На таком фоне российский рынок акций сумел удержать технически важную отметку 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи, потеряв по итогам дня всего 0,9%. Причем вечерний рост фондовой Америки отыгран далеко не полностью.

Учитывая, что сегодня с утра американские фьючерсы подрастают на 1,3-1,8 процентов, ждем мощного открытия отечественных торгов акциями.

Основным поводом для изменений настроений стало заявление ФРС США о намерении активизировать скупку американских гособлигации. Рост курсовой стоимости по ним уже отыгран, ФРС неоднократно говорила, что снижать ставки до отрицательных величин не будет. 10-летние бумаги сейчас торгуются под доходность около 0,7% годовых, что ниже инфляции. Поэтому неудивительно, что все больше и больше будет желающих попытать счастья в акциях, тем более что по многим из них дивиденды в разы больше, чем доходность UST.

Таким образом, можно констатировать, что Федрезерв в очередной раз залил пожар начинающегося кризиса деньгами.

Впрочем, это совершенно не значит, что страхи усиления падения мировой экономики из-за роста заболеваемости вновь не завладеют умами инвесторов. Поэтому среднесрочные позиции пока открывать страшновато. Лучше придерживаться спекулятивной тактики.

Сегодня ждем отскока по «нефтянке». Однако не рекомендуем брать «Газпром». Вчера компания объявила об огромном убытке в 300 млрд руб за первый квартал. Учитывая, что у цен на газ нет особых перспектив роста, а компании еще надо нести затраты на достройку «Северного потока 2», да и новых санкций исключать нельзя, далеко не факт, что по итогам года «Газпром» может порадовать существенной прибылью.

После сильного падения должен отскочить «Норильский Никель». Пока среднесрочная динамика акций неясна, и будет понятна после уточнения необходимых расходов на ликвидацию последствий аварии в Норильске. Но технический отскок по бумаге просто необходим. Сегодня этому будет благоволить рост биржевых цен на основную продукцию ГМК.

Хуже рынка могут быть акции черных металлургов. Рубль вчера вновь перешел к росту и завершил день уверенно под отметкой 70. Сегодня на общем интересе к рисковым активам укрепление рубля должно продолжиться. Однако по-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль остается отметка 68. При приближении к ней спекулятивные шорты стоит прикрывать.

Даже при пробитии этого уровня мы бы не рекомендовали пытаться заработать на росте российской валюты, поскольку потенциал укрепления оного очень мал. Впрочем, рассматривать сценарии дальнейшего поведения рубля при его приближении к отметке 68 сейчас слишком рано.

Рост нефти также идет на общих позитивных настроениях. Своих собственных драйверов движения у «черного золота» нет. Быть может, они появятся после заседания мониторингового комитета стран ОПЕК+. Скорее всего, ключевые страны расширенного картеля – Саудовская Аравия и Россия, обозначат свои позиции и их жесткость относительно уровня добычи в августе. Пока же ждем колебания цен на нефть около отметки 40 долларов за баррель.