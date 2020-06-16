Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 40 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и некоторый рост валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему укрепиться в начале дня. Так, пара доллар/рубль на открытии уйдет ниже 69,5 рубля, после чего давление на американскую валюту может сохраниться. Поводом к продажам послужит рост спроса на рисковые активы, в результате чего доллар закрепится в диапазоне 67,5-70 рублей, в который вернулась днем ранее. Отметим, что удержание долларом позиций ниже 70 рублей говорит в пользу возможности углубления коррекции и тестирования ближайшей поддержки, которой выступает нижняя граница данного коридора.

Напомним, что по итогам понедельника рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 0,9%, отступив в район 69,5 рубля, евро снизился на 0,6%, закончив день на отметке 78,7 рубля.