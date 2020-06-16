Внешний фон перед стартом торгов в России можно было бы назвать однозначно позитивным, но некоторую долю сомнения предоставляет нефть, которая устранилась от участия в дальнейшем праздновании расширения кредитования корпоративного сектора со стороны ФРС. В остальном, промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае. Индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют. Вероятно, что на открытии отечественный рынок попытается расти за счёт бумаг металлургов, которые традиционно чувствительны к новостям об инфраструктурном строительстве.

По итогам торгов 15 июня индекс МосБиржи снизился на 0,90% до 2719,06 п., а РТС упал на 1,33% до 1221,60 п. Отечественный рынок послушно следовал за настроениями на внешних площадках. Утро прошло под знаком новостей из Китая, где обнаружился новый очаг COVID-19 вблизи столицы. Промышленность КНР выросла на 4,4% в мае вместо ожидаемых 5,0%. Плюс к этому несколько американских штатов рапортовали о резком росте заболеваемости COVID-19, что намекает на вторую волну, хотя ещё последствия первой только начинают преодолеваться. Как и в Европе, основной удар на себя принял сектор базовых материалов, который в России представлен металлургами и нефтяниками. В лидерах снижения были «Северсталь» (-6,37%), Polymetal (-5,33%), «Полюс» (-3,38%), НЛМК (-3,02%), «Роснефть» (-2,65%) и ГМК «Норникель» (-2,18%). Впрочем, по последнему можно говорить о реакции рынка на создание должности вице-президента по экологическим вопросам. Вполне вероятно, что компания увеличит свои расходы на эту область после аварии на ТЭЦ в Норильске. Среди лидеров были привилегированные бумаги «Мечел» (+7,66%), «Россети» (+6,53%), Yandex (+4,12%), «Интер РАО» (+2,37%) и АФК «Система» (+2,32%). По поводу АФК «Система» можно говорить о реакции рынка на улучшение результатов «Детского мира». В мае торговая сеть увеличила выручку на 6,7%, а онлайн сегмент показал рост продаж в 3,3 раза. Yandex также отметился созданием сервиса видеоконференций на основе своего фирменного интернет-обозревателя. К вечеру также появилась отчётность «Газпрома» (-1,29%) по РСБУ. Убыток в I квартале 306,231 млрд рублей, что было ожидаемо рынком. Годом ранее компания получила прибыль в размере 199,469 млрд рублей. В целом, стоит отметить, что к вечеру настроения улучшились вместе с попытками американских индексов выйти в плюс. Соответственно, положительное завершение дня в США сулит компенсацию падения в понедельник на отечественной площадке. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 86,497 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня слабел до 70,69 за доллар и 79,40 за евро. Однако закрепить успех спекулянтам не удалось. Уже к полудню рубль ликвидировал свои потери, а к вечеру вовсе пошёл в наступление. Способствовала этому нефть, которая смогла вернуться выше $39 за баррель Brent, хотя в начале дня падала до $37,43. Индекс доллара терял более 0,65% на фоне смены настроения инвесторов. Вполне вероятно, что подпитка ликвидностью от центральных банков является достаточно мощной вакциной для рынков от страхов относительно COVID-19. Впрочем, это не отменяет вероятности периодических проливов в качестве реакции на обманутые надежды V-подобного восстановления глобальной экономики после коронавирусного шока.

Если у фондового рынка появляются проблемы, то ФРС спешит на помощь. Американский регулятор расширил доступ к своему механизму экстренного финансирования корпоративного долга на $750 млрд за счёт конкретных бумаг и общим смягчением условий для всех заёмщиков. Покупки будут производиться на вторичном рынке. За счёт этого рынок совершил разворот и вместо падения завершил день в плюсе. Начиналось всё с достаточно позитивного индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который поднялся до —0,2 п. в июне против —48,5 п. в мае. Впрочем, внимание инвесторов в большей степени было направлено на статистику заболеваемости COVID-19, а не на данные по экономике. Поэтому риски второй волны позволили продавцам доминировать в начале торгов. Впрочем, отдельные бумаги реагировали на эти риски до конца дня. Акции Zoom Video Communications подросли на 8,88% на ожиданиях сохранения высокого спроса на услуги видеоконференций. Бумаги ViacomCBS Inc. взлетели на 8,69% на заявлениях главы компании о возвращении трансляций спортивных мероприятий в живом эфире. Иная картина в акциях, которые пострадали от COVID-19. United Airlines (-1,66%) планирует сделать доп. ‘миссию 28 млн акций. Акции оператора круизов Carnival Corporation (-2,7%) вновь были под давлением, так как индустрия может не возобновить свою работу в текущем году в случае второй волны. По итогам торгов DJIA вырос на 0,62% до 25763,16 п., а S&P 500 поднялся на 0,83% до 3066,59 п.

Азиатские рынки также отреагировали на новые инициативы ФРС по поддержке корпоративного финансирования. Фьючерсы на индексы США торговались в плюсе, помогая региональным индексам расти. В СМИ появилась информация о подготовке администрацией Дональда Трампа программы инфраструктурного финансирования на $1 трлн. В протоколе заседания Резервного Банка Австралии подчёркивается, что меры фискального и монетарного стимулирования должны будут просуществовать какое-то время, чтобы помочь экономике выйти из шока. Банк Японии обещал дополнительные меры, если они потребуются для восстановления экономики, а пока намерен сохранять свою текущую политику неопределённо долго. В Китае сообщается о том, что в понедельник было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19 в Пекине по сравнению с 36 случаями днём ранее. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22596,09 п. (+4,95%), Hang Seng — 24460,77 п. (+2,88%), Shanghai Composite — 2925,76 п. (+1,24%).

ФРС пока не покупает нефть, а по этой причине она более чувствительно реагирует на реальную ситуацию. Опасения второй волны COVID-19 давят на котировки. Число инфицированных в мире перевалило за 8 млн человек. Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Латинской Америке. Впрочем, для нефти более важным является возобновление роста заболеваемости в США. Меж тем, американское Минэнерго прогнозирует, что добыча на семи основных сланцевых месторождениях упадёт до двухлетнего минимума в июле, или 7,63 млн бар. в сутки. Из утреннего позитива для металлов стоит отметить не только слухи о подготовке инфраструктурной программы в США на $1 трлн, но и заявления китайской Комиссии по реформам и развитию об одобрении в мае семи крупных инфраструктурных проектов с финансированием почти $18,3 млрд. К 9:00 мск Brent — $39,7 (-0,05%), WTI — $37,34 (-0,24%), Золото — $1727,2 (-0,58%), Медь — $5750,78 (+1,62%), Никель — $12955 (+1,68%).

Индекс доллара снижался на 0,27% до 96,44 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,75% по сравнению с 0,73% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,134 (+0,11%), GBP-USD — $1,267 (+0,45%), USD-JPY – 107,5 (+0,13%).