Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на некотором улучшении внешнего фона и росте нефтяных котировок марки Brent. Продажи валюты перед аукционами ОФЗ также поддержат рубль.

ИНДЕКСЫ

Во вторник в начале торгов возможно повышение по индексу РТС, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сообщения об обсуждении администрацией президента США инвестиций в инфраструктурные проекты на сумму почти в триллион долларов и планах Китая по размещению облигаций примерно на 140 миллиардов долларов для финансирования мер поддержки экономики вызвали оживление на мировых фондовых площадках", — говорит он.

"Промышленные металлы дорожают на ожиданиях новых инфраструктурных проектов в США и Китае. Индексы акций в Азии растут, а доллар и иена слабеют. Вероятно, что на открытии отечественный рынок попытается расти за счёт бумаг металлургов, которые традиционно чувствительны к новостям об инфраструктурном строительстве", — полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВАЛЮТА

"Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 40 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и некоторый рост валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему укрепиться в начале дня", — отмечает Богдан Зварич из Промсязьбанка.

Так, пара доллар/рубль на открытии уйдет ниже 69,5 рубля, после чего давление на американскую валюту может сохраниться, уверен аналитик.

Поводом к продажам послужит рост спроса на рисковые активы, в результате чего доллар закрепится в диапазоне 67,5-70 рублей, в который вернулся днем ранее, добавляет эксперт.

"Также поддержку рублю окажут продажи иностранной валюты нерезидентами, для участия в предстоящем аукционе по размещению новых выпусков ОФЗ, и продажи валюты Банком России", — также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает во вторник, 16 июня, укрепления курса рубля, по сравнению с закрытием понедельника до уровня 69,4 рубля за доллар и последующего движения в коридоре 69,1-69,5 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы в понедельник на закрытии биржи продемонстрировали рост после длительного снижения на 1-2% в течение торговой сессии.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 1,05-1,62%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 2,76%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,26%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 4,79%, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,89%.

Стоимость нефти растет на 0,3% — до 39,84 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,11% — до 1,1335 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился четвертый торговый день подряд под влиянием негативного настроя глобальных инвесторов, при этом к концу сессии он смог сократить дневные потери и остаться выше 2700 пунктов и 1200 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понедельника опустился на 0,9%, до 2719,06 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1221,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 62 копейки — до 69,58 рубля, евро — на 48 копеек, до 78,72 рубля, следует из данных Московской биржи.