Яндекс.Еда внедряет новую бизнес-модель — доставку и сборку заказов для ритейлеров. Для этой цели она расширит штат сборщиков заказов, которые также возьмут на себя взаимодействие с пользователями. По данным Яндекс.Еды, количество сборщиков может составить до 25% от общего числа курьеров, работающих с сервисом. Первым партнером станет сеть супермаркетов Верный, также Яндекс.Еда в настоящее время ведет переговоры с несколькими возможными партнерами на федеральном и региональном уровнях. По аналогичной модели уже работают проекты IGooods и Сбермаркет.

Наше мнение. У Яндекса пока нет собственной службы доставки и сборки заказов, в отличие от Mail.ru Group и Сбербанка. Между тем, эта модель в сочетании с рекламными возможностями Яндекса имеет хорошие перспективы в контексте конкуренции и развития экосистемы. Тем не менее, чтобы добиться сильных позиций в переговорах с потенциальными партнерами в этом сегменте, Яндекс.Еда надо работать над улучшением возможностей по сборке и доставке заказов.