Банк России в пятницу снизит ставку до 5%
Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку на 50 б. п. к 5% в пятницу и укажет на готовность снижать и далее, что рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября. Мы полагаем, что ставка не будет снижена ниже этого уровня в этом году, основываясь на риторике ЦБ, который с одной стороны недавно указал на существование «существенного пространства для снижения ставки», а с другой – исключил необходимость для российской экономики отрицательных реальных ставок.
Если банк предпочтет снизить ставку больше 50 б. п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле. Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаги.
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