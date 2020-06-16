Ожидаем, что на предстоящем заседании ЦБ РФ снизит ставку на 100 б.п., до уровня 4,5%. Заметим, что вероятность реализации шага снижения на 75 б.п. также присутствует, однако мы ожидаем, что пониженная инфляционная конъюнктура, а также необходимость поддержки потребительского спроса станут решающими факторами в пользу более решительного снижения ставка (на 100 б.п.). По итогам мая темпы роста потребительских цен замедлились до уровня 3%. При таких вводных возвращение инфляции к таргету в 4% займет время, таким образом сейчас у регулятора сохраняется обширное пространство для снижения ключевой ставки. Основным фактором дезинфляционного давления остается сжатый потребительский спрос, восстановление которого в летней перспективе, по нашим оценкам, будет иметь сдержанный формат. Также в пользу умеренности роста потребительских цен сейчас выступает и укрепившийся (в сравнении с мартом-апрелем) до уровней вблизи 70 рублей за доллар курс рубля.

По нашим оценкам, в том случае, если уже в июне ключевая ставка будет снижена на 100 б.п. до уровня 4,5%, ее дальнейшее активное снижение видится затруднительным в текущих реалиях. ФРС в данный момент указывает на свои планы сохранять текущие низкие ставки неизменными в перспективе 2022 года. В то же время неизменность ставок в США в ближайшие 2 года может стать фактором в пользу ослабления цикла смягчения монетарных политик в странах ЕМ, в том числе и в РФ. Также заметим, что по итогам 2020 года инфляция может восстановиться к уровням 4,5%, таким образом превысив таргет ЦБ. Данный возможный вектор развития инфляционных процессов также будет выступать сдерживающим фактором для дальнейшего снижения ключевой ставки. По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4-4.25%. В рамках нашего базового прогноза мы ожидаем, что по итогам года ключевая ставка сформируется на уровне 4,5%.

Ожидаем дальнейшего снижения ставок по вкладам ниже достигнутых исторических минимумов по итогам мая в 5,04%. В начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,7-4,8%. Ставки по кредитам также будут снижаться на 0,4-0,6 п.п. в перспективе ближайших 2-3 месяцев. Заметим, что при таких вводных ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням ниже 8%. Этот год ставки по ипотеке могут завершить в диапазоне 7,3-7,7%.

В то же время обращаем внимание на тот факт, что смягчение монетарных условий за счет снижения ключевой ставки будет иметь ограниченное влияние на темпы роста российской экономики. В настоящий момент перспективы восстановления российского роста напрямую зависят от эффективности предпринятых властями мер господдержки бизнеса и населения. Полагаем, что в этом году избежать сокращения экономики РФ на уровнях, близких к 5%, не удастся. На наш взгляд, задачей ЦБ в плоскости снижения ключевой ставки является создание необходимых условий для восстановления потребительского спроса в дальнейшем.