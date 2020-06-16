Последние месяцы показали, что наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом является ликвидность. Уже понятно, что любую вторую, третью или пятую волну любого вируса загасит «печатный станок».

Вчерашний день очень показателен: на открытии страх, вторая волна эпидемии, а после объявления ФРБ Нью-Йорка о начале покупок корпоративных облигаций рынок развернулся и в итоге вырос почти на 1%.

В резерве у ФРС таргетирование кривой доходности, отрицательные ставки и покупка акций на открытом рынке. Другие центробанки не отстают и на каждом заседании говорят о стимулировании, расширяют существующие программы (сегодня Банк Японии).

Уже экономисты Morgan Stanley говорят о V-образном восстановлении мировой экономики. Думаю, что ответ на вопрос «куда пойдет рынок акций» очевиден – он пойдет за ликвидностью, то есть вверх.