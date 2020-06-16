Каким будет восстановление рынка после пандемии?
Последние месяцы показали, что наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом является ликвидность. Уже понятно, что любую вторую, третью или пятую волну любого вируса загасит «печатный станок».
Вчерашний день очень показателен: на открытии страх, вторая волна эпидемии, а после объявления ФРБ Нью-Йорка о начале покупок корпоративных облигаций рынок развернулся и в итоге вырос почти на 1%.
В резерве у ФРС таргетирование кривой доходности, отрицательные ставки и покупка акций на открытом рынке. Другие центробанки не отстают и на каждом заседании говорят о стимулировании, расширяют существующие программы (сегодня Банк Японии).
Уже экономисты Morgan Stanley говорят о V-образном восстановлении мировой экономики. Думаю, что ответ на вопрос «куда пойдет рынок акций» очевиден – он пойдет за ликвидностью, то есть вверх.
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