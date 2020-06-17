Джером Пауэлл и ритейл поддержали рост американских индексов
Во вторник фондовый рынок США воспрял духом. Основные фондовые индексы демонстрируют положительную динамику третий день подряд. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,04%, S&P 500 увеличился на 1,90%, Nasdaq Composite вырос на 1,75%.
Тем не менее, все три показателя рынка остаются ниже максимальных значений: индексы Dow и S&P остается на 11% и 8% ниже их рекордных уровней закрытия, а Nasdaq удерживается около 1% ниже исторического уровня закрытия 10 июня.
Уверенности рынку придали перспективы дополнительного стимулирования анонсированные ФРС. Во вторник Председатель Федрезерва Джером Пауэлл во вторник провел первое из двух выступлений в Конгрессе, в котором он рассказал о перспективах восстановлении американской экономики от спровоцированного коронавирусом кризиса и о необходимости длительных денежно-кредитных и бюджетных стимулов.
Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк будет сохранять ставки на низком уровне до тех пор, пока не будет уверен, что экономика вышла из кризиса и нацелилась на достижение максимальной занятости и стабильности цен. А днем ранее ФРС США заявила о решении купить индивидуальные корпоративные облигации на сумму до $750 млрд, в том числе «мусорного» рейтинга, для поддержки экономики.
Поддержать рынок смогли и сильные данные, опубликованные департаментом торговли, которые показали, что розничные продажи подскочили в мае на рекордные 17,7%, что существенно лучше роста в 8%, который ожидали аналитики.
Рост розничных продаж оказался драйвером рост бумаг представителей сектора: бумаги Nordstrom выросли на 12,9%, Gap прибавил 8,5%, Kohl’s — на 9%, TJX Companies подскочили на 5,6%, а Macy’s увеличились на 6,3%. Котировки Home Depot и Lowe’s также росли во вторник.
Взлетом на 15,7% отметились бумаги Eli Lilly после того как компания заявила, что в ходе клинических испытаний препарат от рака груди Verzenio показал хороший результат.
После закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты опубликовал Oracle. Результаты разочаровали инвесторов, вследствие чего котировки в моменте просели на 5%. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,20 при прогнозе в $1,15. Однако компании не удалось достичь ожидаемых аналитиками цифр по выручке. Так, за второй квартал компания сумела заработать $10,44 млрд, хотя аналитики ожидали $10,65.
Рост американских индексов продолжает вдохновлять перспектива новых масштабных стимулов и постепенный перезапуск экономики. Однако недооцененными остаются несколько факторов: не утихающие массовые протесты, новый виток напряженности между США и Китаем и бóльший чем ожидалось ущерб для экономики, масштаб которого станут понятны значительно позже.
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