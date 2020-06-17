Во вторник фондовый рынок США воспрял духом. Основные фондовые индексы демонстрируют положительную динамику третий день подряд. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,04%, S&P 500 увеличился на 1,90%, Nasdaq Composite вырос на 1,75%.

Тем не менее, все три показателя рынка остаются ниже максимальных значений: индексы Dow и S&P остается на 11% и 8% ниже их рекордных уровней закрытия, а Nasdaq удерживается около 1% ниже исторического уровня закрытия 10 июня.

Уверенности рынку придали перспективы дополнительного стимулирования анонсированные ФРС. Во вторник Председатель Федрезерва Джером Пауэлл во вторник провел первое из двух выступлений в Конгрессе, в котором он рассказал о перспективах восстановлении американской экономики от спровоцированного коронавирусом кризиса и о необходимости длительных денежно-кредитных и бюджетных стимулов.

Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк будет сохранять ставки на низком уровне до тех пор, пока не будет уверен, что экономика вышла из кризиса и нацелилась на достижение максимальной занятости и стабильности цен. А днем ранее ФРС США заявила о решении купить индивидуальные корпоративные облигации на сумму до $750 млрд, в том числе «мусорного» рейтинга, для поддержки экономики.

Поддержать рынок смогли и сильные данные, опубликованные департаментом торговли, которые показали, что розничные продажи подскочили в мае на рекордные 17,7%, что существенно лучше роста в 8%, который ожидали аналитики.

Рост розничных продаж оказался драйвером рост бумаг представителей сектора: бумаги Nordstrom выросли на 12,9%, Gap прибавил 8,5%, Kohl’s — на 9%, TJX Companies подскочили на 5,6%, а Macy’s увеличились на 6,3%. Котировки Home Depot и Lowe’s также росли во вторник.

Взлетом на 15,7% отметились бумаги Eli Lilly после того как компания заявила, что в ходе клинических испытаний препарат от рака груди Verzenio показал хороший результат.

После закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты опубликовал Oracle. Результаты разочаровали инвесторов, вследствие чего котировки в моменте просели на 5%. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,20 при прогнозе в $1,15. Однако компании не удалось достичь ожидаемых аналитиками цифр по выручке. Так, за второй квартал компания сумела заработать $10,44 млрд, хотя аналитики ожидали $10,65.

Рост американских индексов продолжает вдохновлять перспектива новых масштабных стимулов и постепенный перезапуск экономики. Однако недооцененными остаются несколько факторов: не утихающие массовые протесты, новый виток напряженности между США и Китаем и бóльший чем ожидалось ущерб для экономики, масштаб которого станут понятны значительно позже.