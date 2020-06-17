Cлухи о возможности введения Казначейством США отрицательных ставок беспочвенны
Коррекция сменилась разворотом вверх. Большинство бумаг закрылось на положительной территории. Лидерами роста на фоне новости о дивидендах стали акции НМТП (+21,29%). В аутсайдерах оказались бумаги Акрона (-2,15%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00.
Минфин предложит разные выпуски ОФЗ. Предстоящий аукцион станет последним перед заседанием ЦБ, на котором, как ожидается, будет понижена ключевая ставка. Неизвестно, на какую именно величину ее уменьшат и какие комментарии по возможности дальнейшего смягчения ДКП последуют. В этой связи тему монетарного смягчения полностью отыгранной считать нельзя, поэтому ожидается и значительный спрос на долговые бумаги.
Нефть вновь развернулась вверх.
В США вдруг заговорили об отрицательных ставках. Это дополнительно стимулирует спрос на рублевые инструменты, хотя слухи о возможности введения Казначейством США отрицательных ставок, на наш взгляд, беспочвенны.
Отечественный Минфин предложит разные выпуски: с фиксированным купоном сроком на пять и десять лет, а также восьмилетние индексируемые облигации. Наибольший интерес инвесторы проявят к «длинным» бумагам. Минфин может выручить 100-150 млрд руб. Несмотря на рост цены на нефть, объем заимствований на внутреннем рынке сокращаться в ближайшее время не будет, поскольку дефицит бюджета по итогам года может превысить 2 трлн руб. даже при текущем уровне цены на нефть.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать сырьевые компании. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 69,00-70,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2700-2750 пунктов.
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