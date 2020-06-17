Американские биржевые площадки во вторник продолжили рост. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,9%, закрывшись на отметке 3124,74 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,04%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,75%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла три базисных пункта, до 0,75%, что стало самым высоким показателем за неделю. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на два базисных пункта, до −0,43%, что стало первым повышением за неделю и самым большим ростом более чем за неделю.

Позитивные настроения были обусловлены неожиданно сильными данными по экономике США. Согласно цифрам Министерства торговли, розничные продажи в мае подскочили на рекордные 17,7%, превзойдя ожидаемый аналитиками прогноз роста показателя на 8%. Кроме того, рост рисковых активов сопровождается ожиданиями реализации инфраструктурного пакета администрации Трампа в размере 1 триллиона долларов, направленного на стимулирование экономики и поддержкой со стороны ФРС, предоставляющей рынкам новые порции ликвидности.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,37% и закрылись на $40,76. Росту способствовали прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на рекордные на 5,7 миллиона баррелей в сутки, и экспертные оценки Bloomberg, исходя из которых экспорт нефти из Саудовской Аравии в США во второй половине июня и в июле может опуститься до минимума за 35 лет. Однако на старте торгов в среду давление на цену фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США на 3,85 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на данные Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,08%, закрывшись на отметке 2748,3 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2720 и 2690 пунктов, сопротивление — 2780—2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 123800 и 121600 пунктов, сопротивление — 126400 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 69,61, потеряв 0,08% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69 и 68,45, сопротивления — 70 и 70,50.