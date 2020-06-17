По итогам вчерашнего дня Индекс Мосбиржи прибавил чуть более процента, но в течение дня рост был примерно вдвое большим. Однако ухудшение внешнего фона под занавес российских торгов и отсутствие драйверов роста привело к вполне объяснимому желанию зафиксировать дневную прибыль.

На мировом рынке инвесторы вновь обратили внимание на неутешительные данные по заболеваемости коронавирусом в США и Китае. Растут опасения, что начинается вторая волна эпидемии со всеми связанными последствиями: карантинные меры, закрытие предприятий, ограничение передвижения населения, что неминуемо скажется на состоянии мировой экономики.

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая вчера в американском Конгрессе, заявил, что и так не радужные прогнозы развития американской экономики не учитывают возможность наступления второй волны коронавируса. Похоже, что негативный, но очень вероятный сценарий, не закладывается и другими финансовыми институтами.

Так что особых поводов для роста нет. И сегодня с утра американские фьючерсы не показывают внятной динамики, более процента теряет нефть, оставаясь, впрочем, чуть выше отметки 40 долларов за баррель.

Данная ситуация сулит открытие российских торгов в районе закрытия вторника. Вчера Индекс Мосбиржи закрылся посередине боковика с границами 2700-2810 пунктов, но сегодня при ухудшении внешнего фона вполне возможно движение к поддержке, которая уже пробивалась и теперь не имеет прежней силы.

Лучше рынка сегодня обещают быть бумаги черных металлургов, слабо росшие накануне и ждущие поддержку от девальвации рубля.

Вчера российская валюта не решилась участвовать в общем росте. Отчасти это связано с начавшимся во второй половине дня усилением доллара на мировой арене. Частично слабость рубля можно объяснить ожиданием снижения ставки Банка России: ранее этот фактор в котировки российской валюты заложен не был.

Настораживает и то, что в предыдущие несколько недель на западных площадках наблюдался рост открытых позиций по рублю. Но пара доллар-рубль так и не смогла пройти отметку 68. Дальнейших, даже краткосрочных драйверов роста российской валюты нет, поэтому вполне логичным выглядит закрытие лонгов по рублю, что будет приводить к снижению курса российской валюты.

Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке Форекс рубль стабильный, но в дальнейшем ждем его ослабления выше отметки 70.

Нет особых поводов и для движения нефти. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ обещает быть проходным, однако нельзя исключить каких-либо словесных интервенций либо накануне, либо сразу после мероприятия.

Последние недели котировки нефти вяло реагируют на статистику по запасам из Штатов. Не ждем бурной реакции и сегодня, если, конечно, не случится ничего экстраординарного. В целом ожидаем продолжения колебаний нефти около отметки 40 долларов за баррель.