Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Сообщения о планах президентской администрации США поддержать экономику инвестициями в инфраструктурные проекты, начало выкупа корпоративных облигаций на баланс ФРС, а также сравнительно сильные данные по обороту розничной торговли в США (рост за месяц на 17.7% против ожидавшихся 8.4%) вызвали некоторое оживление на мировых фондовых рынках. Из корпоративных новостей благоприятное влияние на котировки акций АФК Система (AFKS, +2.8%) оказало решение о продаже 118 млн. акций Детского мира (DSKY), что, как ожидается, позволит сократить долг материнской компании. Лукойл (LKOH) подорожал на 2.4%, Аэрофлот (AFLT) и Норникель (GMKN) – на 2.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.5%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусГидро (HYDR) подорожали на 5.6%, МГТС (MGTS) – на 4.4%, Нефаза (NFAZ) – на 4.3%.

Фондовые индексы США повысились на 1.7% — 2.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации по индексу РТС.

В то время как стимулирующие меры в США оказывают поддержку рынку, о восстановлении готовности инвесторов к принятию риска говорить преждевременно – сохраняются риски, связанные с пандемией (так, из-за новых случаев заражения COVID-19 введены ограничительные меры в Пекине, в штате Флорида зафиксировано рекордное число новых случаев за день), не исключено усиление геополитических рисков (рост напряженности в отношениях между Индией и Китаем).

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже психологически важного уровня 70.0 по паре доллар-рубль.