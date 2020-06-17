Российский рынок акций снизится на негативном внешнем фоне, рубль подрастет перед размещением ОФЗ Минфином РФ. Неуверенная динамика азиатских площадок и снижающиеся котировки нефти окажут давление на отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"Поскольку утреннее падение цен на нефть носит коррекционный характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций со спадом", — отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 0,3-0,8%, в районе 2725-2740 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы неуверенно торгуются на опасениях второй волны COVID-19 и негативных событиях в геополитике. Нефть теряет позиции на фоне роста запасов в США и опасениях медленного восстановления спроса", — ", — указывает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В начале дня на отечественном рынке также может проявиться неуверенность, тем более, что накануне отечественные индексы явно уступали в динамике европейским и американским, полагает он.

Предстоящие аукционы ОФЗ могут поддержать рубль, но также покажут основные ожидания рынка по поводу заседания ЦБ РФ в пятницу, считает аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы во вторник выросли на 2% после появления данных о рекордном росте розничных продаж в США в месячном выражении.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно растут: фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,12%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,16%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average снижается на 0,05%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,09%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,55%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,19%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,57%.

Стоимость нефти снижается на 1% — до 40,55 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,09% — до 1,1273 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вернулся к росту, после четырех дней падения, на фоне оптимизма на зарубежных фондовых площадках и в нефтяных котировках.

Индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1,08%, до 2748,3 пункта, индекс РТС — на 1,73%, до 1242,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вырос на 4 копейки — до 69,62 рубля, евро снизился на 29 копеек, до 78,43 рубля, следует из данных Московской биржи.