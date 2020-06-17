Мосбиржа планирует запустить торги 50 наиболее ликвидными акциями США, которые входят в индекс S &P500. Первые 20-30 бумаг начнут торговаться в летний период, а остальные — до конца года. Акции будут котироваться в рублях. Позже Мосбиржа планирует расширить список финансовых инструментов на основе этих акций, допустив их к сделкам репо с ЦК. Отдельно отметим, что с 22 июня Мосбиржа также начинает проводить вечернюю сессию (19:00-23:50) для российских акций.

Наше мнение. Оба этих шага должны значительно увеличить комиссионный доход от торгов акциями и поддержать чистую прибыль компании. По нашим приблизительным оценкам, они могут добавить, как минимум, 500-1000 млн руб. к комиссионному доходу Мосбиржи от акций, который мы в настоящее время прогнозируем на уровне 3.5-4.2 млрд руб. в 2020-21 на фоне увеличения объемов торгов за счет физлиц, которые массово приходят на рынок и выражают интерес к инвестициям в американские акции. Мы также считаем, что сами комиссии Мосбиржи за акции США могут быть выше по сравнению с отечественными бумагами. Мы подтверждаем положительный взгляд на акции Мосбиржи.