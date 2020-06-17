Вчера утром, вскоре после открытия торгов, кривая ОФЗ-ПД на фоне роста общего аппетита к риску сместилась вниз на 3–6 бп, а ближе к вечеру – еще на 1–2 бп. Лучшую динамику показали 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 5,89%) и 11-летний ОФЗ-26218 (YTM 5,71%), доходности которых снизились на 9 бп, и 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 5,97%, —8 бп). ОФЗ-26228 (YTM 5,58%) отстал, опустившись в доходности на 3 бп. Торговая активность на МосБирже оставалась очень низкой – оборот составил 33,8 млрд руб. (0,7x среднедневного объема за месяц). Облигации развивающихся стран закрылись преимущественно в минусе. 10-летние выпуски Филиппин, Колумбии и ЮАР прибавили в доходности 12–19 бп, 10-летние бумаги Мексики и Венгрии повысились в доходности на 6–8 бп.

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), в понедельник позиции иностранных инвесторов в ОФЗ увеличились на 12 млрд руб., что, на наш взгляд, стало следствием покупок нерезидентов в конце прошлой недели. Самый значительный приток наблюдался в 5-летнем ОФЗ-26229 (+7 млрд руб.), на фоне чего доля нерезидентов в нем выросла до 43,5%. Также высокий приток отмечался в 7-летнем ОФЗ-26232 (5 млрд руб.) и 13-летнем ОФЗ-26221 (1,6 млрд руб.).

Сегодня Минфин предложит инвесторам на аукционах три выпуска: 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,09%), 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,58%) и 8-летний инфляционный линкер ОФЗ-52002 (YTM 2,47%). Два первых будут размещаться в объеме доступных остатков (451 млрд руб. и 137 млрд руб. соответственно). ОФЗ-52002 будет предложен в объеме 10,9 млрд руб. Нас несколько удивил тот факт, что министерство третью неделю подряд предлагает 5-летний выпуск (ОФЗ-26229 две недели назад и ОФЗ-26234 неделю назад). Как бы то ни было, это говорит о популярности данного сегмента кривой, тем самым подкрепляя наш выбор 5-летнего ОФЗ-26229 в качестве наиболее интересного выпуска для покупки в данный момент. Интересно при этом отметить, что, судя по данным НРД, иностранные инвесторы практически полностью проигнорировали аукцион по размещению ОФЗ-26234 неделю назад, но зато в течение недели на вторичном рынке активно покупали ОФЗ-26229, увеличив вложения в него на 6 млрд руб. Скорее всего, этот дисбаланс носит временный характер и связан с пока еще низкой ликвидностью ОФЗ-26234 (его объем в обращении после дебютного размещения прошлой недели составляет всего 49 млрд руб. против 450 млрд руб. у ОФЗ-26229). В связи с этим мы полагаем, что сегодняшний аукцион также не привлечет большого интереса нерезидентов. Что касается 10-летнего ОФЗ-26228, то спрос на него со стороны иностранных игроков в последнее время был довольно низким. Они не принимали активного участия в аукционах по его размещению, в результате чего за месяц их доля в нем сократилась на 6,3 пп (больше, чем в каком-либо другом выпуске на кривой), до 59,4%. На аукционе по размещению 8-летнего инфляционного линкера ОФЗ-52002 основными покупателями, как обычно, будут локальные институциональные инвесторы. В мае спрос на выпуск составил 29 млрд руб., а объем размещения – 10,8 млрд руб. С тех пор ОФЗ-52002 торгуется на почти неизменном уровне. Его реальная доходность сейчас составляет 2,47%, что соответствует 8-летней вмененной инфляции на уровне 2,80% против исторического минимума в 2,70%, зафиксированного месяц назад.