Госбумаги вдоль кривой потеряли в доходности от 4 до 8 бп, заметно сократив дистанцию до рекордно низких уровней третьей декады мая. Наиболее вероятным поводом для наращивания позиций стал довольно резкий пересмотр ожиданий в преддверии заседания Банка России – большинство аналитиков переместилось из штаба «умеренного снижения на 50 бп» в штаб «снижения на 75-100бп», однако в последнем перспективы сохранения мягкой риторики регулятора не выглядят гарантированными. Мы, напротив, полагаем мягкую риторику более желательной для сегмента ОФЗ и ожидаем увидеть снижение на 50 бп с четким сигналом дальнейших действий на заседании в июле (-50 бп) и, возможно, впоследствии.

В преддверии заседания ЦБ, Минфин решил провести сразу 3 аукциона ОФЗ: первый – в серии 26234 (июл.25), размещение которой стартовало на прошлой неделе, второй – в 10-летнем бенчмарке 26228 (апр.30), и последний – в серии 52002 (фев.28) с индексируемым на инфляцию номиналом. Мы не исключаем, что аукционы пройдут по сценарию, отличному от предыдущих недель на фоне попыток подкупить бумаги в преддверии знакового заседания Банка России. Это обстоятельство, в первую очередь, может усилить интерес к самой короткой из предложенных серий 26234 и сократить первичную премию до 1-2 бп (доходность по цене отсечения 5.08-5.09%) при комфортных для Минфина объемах размещения. В более длинной серии 26228 мы по-прежнему ожидаем увидеть премию 2-3 бп за объем (доходность по цене отсечения 5.59-5.60%). В довершение, аукцион ОФЗ-ИН вызывает серьезных вопросов ввиду лимитированного предложения (10.9 млрд руб.) и привлекательного уровня реальной доходности (2.47%).

Второе обстоятельство, способное увеличить интерес к аукционам – предстоящий аукцион 1-летнего РЕПО (22 июня). Инструмент создает потенциальный «долговой рычаг» для получения положительного кэрри в средне- и долгосрочных бумагах. При заявленной минимальной стоимости РЕПО (ключевая ставка + премия 25 бп) аукционная серия 26228 выглядит весьма привлекательной даже у текущих уровней доходности (5.57%).