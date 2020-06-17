МосБиржа до конца лета планирует начать торги акциями американских эмитентов из индекса S&P 500, сообщил вчера директор департамента рынка акций МосБиржи Борис Блохин. Договоры с эмитентами акций заключаться не будут. Запуск пройдет в два этапа: сначала, до конца августа, клиенты получат доступ к 25–30 бумагам, а к концу года список будет расширен до 50. Торги будут осуществляться в рублях. Иностранные акции также будут допущены к сделкам репо с центральным контрагентом.

На наш взгляд, это может оказать дополнительную поддержку комиссионным доходам МосБиржи на фоне повышения активности локальных частных инвесторов. Руководство биржи вело обсуждение запуска торгов иностранными акциями с участниками рынка и регулятором в течение нескольких лет. Мы полагаем, что данный шаг, являющийся частью стратегии МосБиржи, позволит ей перетянуть часть спроса на торговлю иностранными акциями, который в данный момент удовлетворяет Санкт-Петербургская биржа. Последняя показала рекордный рост торговой активности в 2020 г. В мае ее торговый оборот подскочил на 18,5% м/м, до 11,2 млрд долл., что примерно эквивалентно 49% объема торгов акциями на МосБирже.