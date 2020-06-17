Алроса ведет переговоры о продаже своей 49%-й доли в железорудном проекте Тимир. Однако окончательное решение пока не принято, и, согласно акционерному соглашению со своим партнером по СП, Евразом, Алроса не может отчуждать свою долю в СП до 2023 г.

С 2013 г. Алроса считала этот актив непрофильным и в этом же году продала Евразу долю в размере 51% за 160 млн долл. По нашим оценкам, цена сделки рассчитывалась исходя из стоимости железной руды на уровне 138 долл./т по курсу 31,9 руб./долл. Однако поскольку цена железной руды в 2014 г. существенно упала и больше никогда не поднималась до такого высокого уровня, дальнейших продаж долей так и не произошло. На наш взгляд, сейчас, когда цена железной руды держится вблизи 100 долл./т из-за перебоев в морских поставках и высокого спроса в Китае, экономика проекта может быть такой же привлекательной, как и в 2013 г., преимущественно благодаря ослаблению рубля по отношению к доллару. Таким образом, хотя ни о каком прогрессе по сделке пока не сообщалось, мы полагаем, что при текущей конъюнктуре цен на железную руду больше шансов, что она будет заключена, что может компенсировать рост долговой нагрузки Алросы из-за слабой конъюнктуры рынка алмазов.