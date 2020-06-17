По сообщению Северстали, за период с апреля по май продажи компании на внутреннем рынке сократились на 16% по сравнению с январем–февралем, составив 830 тыс. т. Во 2к20 Северсталь планирует увеличить долю экспорта в общем объеме продаж с 45% до 48–50%, при этом существенного сокращения общих продаж по сравнению с предыдущим кварталом не ожидается.

Представленные данные соответствуют ранее озвученным ожиданиям компании (см. Severstal – 1Q20 earnings; strong dividends as near-term earnings momentum maintained от 27 апреля), согласно которым во 2к20 доля экспорта должна составить 48–49% против 30–36% в среднем за второй квартал последних нескольких лет. С учетом дисконта в 130 долл./т к цене горячекатаной стали на внутреннем рынке увеличение доли экспорта может оказать дополнительное давление на EBITDA за 2к20. Ввиду более низких цен компания прогнозирует сокращение выручки во 2к20.