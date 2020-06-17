"Сургутнефтегаз": такой же, как все
При текущих низких ценах на нефть и ограниченной операционной гибкости (по условиям соглашения ОПЕК+) крупные российские нефтегазовые компании не имеют возможности расти или выплачивать достойные дивиденды, поэтому факторы их инвестиционной привлекательности едва ли отличаются от параметров Сургутнефтегаза. Учитывая активизацию «поведенческих инвестиций» под воздействием стимулирующих мер со стороны правительств и центробанков ведущих стран, поступающая на рынок ликвидность, как мы полагаем, вполне может быть вложена в акции Сургутнефтегаза, равно как и в бумаги других компаний сектора (что происходило в последние десять лет). Мы обновляем модель компании и снижаем допущение по средневзвешенной стоимости капитала до 8,5%. В результате прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям меняются до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, рекомендация по ним остается прежней – Держать. В оценке обыкновенных акций на основе ДДП мы не учитываем денежные средства на балансе Сургутнефтегаза, которые могут быть одним из источников опережающего роста котировок.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200617/831639095.html