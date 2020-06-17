При текущих низких ценах на нефть и ограниченной операционной гибкости (по условиям соглашения ОПЕК+) крупные российские нефтегазовые компании не имеют возможности расти или выплачивать достойные дивиденды, поэтому факторы их инвестиционной привлекательности едва ли отличаются от параметров Сургутнефтегаза. Учитывая активизацию «поведенческих инвестиций» под воздействием стимулирующих мер со стороны правительств и центробанков ведущих стран, поступающая на рынок ликвидность, как мы полагаем, вполне может быть вложена в акции Сургутнефтегаза, равно как и в бумаги других компаний сектора (что происходило в последние десять лет). Мы обновляем модель компании и снижаем допущение по средневзвешенной стоимости капитала до 8,5%. В результате прогнозные цены на 12 месяцев по обыкновенным и привилегированным акциям меняются до 0,63 долл. и 0,53 долл. соответственно, рекомендация по ним остается прежней – Держать. В оценке обыкновенных акций на основе ДДП мы не учитываем денежные средства на балансе Сургутнефтегаза, которые могут быть одним из источников опережающего роста котировок.

 