"Русал" готов рассмотреть размеры конкретных дивидендных выплат "Норникеля"
Русал в своем пресс-релизе сообщил, что готов рассмотреть размеры конкретных дивидендных выплат Норильского никеля в порядке, предусмотренном акционерным соглашением. Вопрос будет рассматриваться, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании в результате аварии.
Действующая в Норильском никеле формула дивидендных выплат предусматривает выплату 60%, если чистый долг относительно EBITDA составляет менее 1,8x, и 30% EBITDA, если чистый долг превышает 2,2x. Между этими значениями коэффициент выплат меняется обратно пропорционально значению коэффициента чистый долг / EBITDA. Согласно учетной политике компании, сумма резервов вычитается из EBITDA, поэтому создание резервов на покрытие ущерба окружающей среде, вероятно, приведет к уменьшению дивидендной базы за 2020 г. Исходя из предварительных оценок Норильского никеля, сумма резервов, как мы полагаем, составит 3% и 1,4% EBITDA за 1п20 и весь 2020 г. соответственно. Принимая во внимание эти расчеты, мы не ожидаем существенных изменений в дивидендной политике компании.
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