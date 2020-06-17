Участники рынка находятся между двух огней и борются с двумя взаимоисключающими факторами. На темной стороне сил зла находятся данные о количестве жертв коронавируса, которые по-прежнему вызывают у многих опасения по поводу начала второй волны эпидемии. Но на сторону добра в последнее время перешли макроэкономические данные, которые свидетельствуют о реальном достаточно быстром восстановлении экономики. И вчера оптимисты, верящие во все светлое, уложили на обе лопатки тех, кто ставит на новое падение рынка. На помощь первым пришли суперсильные данные по розничным продажам за май месяц, темпы роста которых оказались более чем в 2 раза выше прогнозных — 17,7% роста против ожидаемых 8%. Таким образом, майские продажи полностью перекрыли падение продаж в апреле, когда мы увидели снижение на 14,7%.

Естественно, столь сильные данные не могли пройти незамеченными и еще на премаркете перед самым стартом основной торговой сессии начался активный разгон котировок. Правда, дело чуть было не испортил Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в Сенате с полугодовым докладом. Его негативный взгляд на темпы выхода экономики из кризиса не понравился участникам рынка, и они устроили маленькую распродажу внутри дня. Однако она длилась недолго, и ситуация достаточно быстро стабилизировалась.

Что интересно, главными драйверами роста оказались не ритейлеры, чего следовало бы ожидать после выхода суперсильных данных по розничным продажам, а акции медицинских и биотехнологических компаний, которые только в среднем выросли вчера на 2,09%. Все же ожидание появления в скором будущем вакцины для лечения коронавируса дает о себе знать, и инвесторы как четки перебирают акции этого сектора и думают на кого бы поставить в первую очередь. Истинным же героем вчерашнего дня в этом секторе, да, пожалуй, и по всему рынку в целом стали акции медицинского гиганта Eli Lilly and Company (LLY, +15,68%), которые улетели в космос на информации о позитивном завершении 3-й фазы клинических испытаний препарата для лечения рака молочной железы на ранней стадии заболевания.

Помимо акций фармацевтических компаний повышенным спросом пользовались также ценные бумаги наиболее пострадавших от коронавирусной эпидемии, а именно акции промышленных компаний, включая акции ведущих авиаперевозчиков, акции крупнейших банков, а также акции нефтегазовых компаний. Все они продемонстрировали очень уверенный рост в 2 — 3 процента.

Явно слабее рынка смотрелись акции коммунальных компаний. Впрочем, в условиях сильного роста спрос на защитные активы вполне естественно должен падать.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже во вторник 16 июня было заключено более 1 миллиона сделок с акциями 1 219 эмитентов на общую сумму почти 800 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 17 июня

Осторожный оптимизм. Наверное, именно так можно охарактеризовать состояние рынка на текущий момент. После вчерашнего ралли, вызванного хорошими макроданными по розничным продажам, сегодня стоит сделать паузу. Это понимают все. И поэтому, несмотря на то, что за ночь никакого негатива к счастью «не прилетело», но все же осторожность не помешает. И поэтому слишком уж сильно гнать «фондовых лошадей» наверх участники рынка точно пока не будут. Главная задача на данный момент — удержаться и закрепиться на достигнутых уровнях. Этому принципу следуют сегодня и азиатские, и европейские, и американские рынки. Рынки все окрашены в зеленый цвет, но при этом рост не превышает полупроцента.

Кроме всего прочего, стоит также подождать сегодня выхода статистики по рынку недвижимости и свежих цифр по запасам нефти и нефтепродуктов. В принципе аналитики дружно ожидают восстановления рынка недвижимости после апрельского провала, но недвижимость зачастую вещь такая непредсказуемая, что торопиться здесь точно не стоит. Будет также сегодня и продолжение вчерашнего «банкета» в Сенате США, где Председатель ФРС Джером Пауэлл продолжит отчитываться о деятельности ФРС США по итогам первого полугодия 2020 года. Правда, значимость его сегодняшней речи гораздо меньше, чем вчерашней. Пауэлл скорее всего вчера сказал все, что хотел и что в принципе могло бы повлиять на умы инвесторов. Так что бояться Пауэлла в данный момент точно не стоит.

Поэтому, исходя из всего выше сказанного, сегодня скорее всего нас ждет достаточно спо-койный торговый день и сохранение слабо повышательного тренда. С некоторой оглядкой на коронавирус к инвесторам все же продолжает возвращаться уверенность в ближайшем светлом будущем. И они продолжают покупать наиболее интересные и перспективные бумаги.