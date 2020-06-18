Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.5%, в диапазоне 2725-2750 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2780 п.

Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона пока не выглядит угрожающим. Поэтому после близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.30%) и РТС (-0.39%) завершили торги с умеренным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом же локальный рынок акций вчера двигался в некотором отрыве от состояния внешнего фона. В первые часы торгов он выглядел сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на динамику значимых внешних индикаторов. Во второй половине дня индексы МосБиржи и РТС неспешно сползли в минус, несмотря на улучшение настроений на ключевых европейских фондовых рынках.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной. Но характер движения указанных индексов на текущей неделе явно выдает неуверенность участников локальных торгов. Похоже, что российский рынок акций переходит в состояние безыдейной консолидации, или так называемого «пиления». Отчасти это связано с тем, что технический потенциал для его коррекционного восстановления после мартовской просадки уже исчерпан. Кроме того, после недавних сильных рыночных движений наступает время сезонного летнего затишья.

Одним из самых ожидаемых внешних событий минувшего дня стала публикация официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Она носила смешанный характер и не сумела заметно сдвинуть стоимость фьючерсов на «черное золото». Запасы сырой нефти за океаном возросли на 1.2 млн баррелей, что представляется довольно скромным приростом. В то же время запасы бензина и дистиллятов продемонстрировали суммарное сокращение немногим более чем на 3 млн баррелей.

Сегодня участники международного соглашения в формате ОПЕК+ будут обсуждать промежуточные итоги возобновленной сделки по ограничению уровня добычи нефти. По итогам этого мероприятия могут быть сделаны обнадеживающие заявления в пользу дальнейшего восстановления нефтяных котировок к докризисному уровню. К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают удерживаться выше ближайшей значимой ценовой отметки $40 за баррель, что стоит трактовать как умеренно позитивный симптом.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние бэквордации величиной в 27 п. или около 2.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне несущественного понижения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно слабее рынка закрылись акции Аэрофлот (AFLT RM, —5.13%). Под конец торгов в них сформировалась волна агрессивных распродаж. Поводом для этого послужили появившиеся в СМИ слухи о том, что в правительстве обсуждается возможность докапитализации авиаперевозчика на сумму порядка 80 млрд руб. через механизм дополнительной эмиссии акций. Подобный шаг стал бы вполне логичным способом поддержки эмитента, сильно пострадавшего от карантинных мер. Вместе с тем, масштабная дополнительная эмиссия неизбежно размоет доли миноритарных акционеров компании.

Заметно слабее рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.11%), Татнефть-ао (TATN RM, —2.69%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.69%), Русгидро (HYDR RM, —1.04%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.90%), ВТБ (VTBR RM, —1.03%).

Ликвидные акции золотодобывающих предприятий Полюс (PLZL RM, +3.84%) и Polymetal (POLY RM, +0.62%) вновь двигались против понижающегося рынка. Эти бумаги продолжают играть роль защитных активов. Надо отметить, что фьючерсы на золото довольно прочно закрепились недалеко от своего весеннего многолетнего максимума. Этому способствует крайне мягкая монетарная политика ФРС в условиях разразившегося экономического кризиса.

Акции АФК Система (AFKS RM, +3.15%) продолжили заметное двухдневное повышение. Их позитивная динамика связана с успешным размещением части принадлежащего эмитенту пакета акций розничной торговой сети «Детский Мир» (DSKY RM, +0.62%). Акционерная финансовая компания получила от этой сделки порядка 8.93 млрд руб. Уменьшение ее доли в указанном активе укладывается в долгосрочную стратегию сокращения уровня долговой нагрузки.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился менее чем на 0.1%. Японский Nikkei225 потерял 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Вместе с тем, вчера вечером мы наблюдали сдержанное повышение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Это создает условия для открытия локального рынка акций с несущественным отклонением.