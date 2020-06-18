Российский рынок акций вчера открылся в плюсе, но к окончанию торгов растерял все преимущества, и по итогам дня снизил капитализацию на 0,3%. Не очень активные распродажи начались и на западных площадках. Эйфория от поддержки рынков со стороны ФРС США закончилась, и инвесторы вновь опасаются усиления негативных последствий для экономики от зарождающейся второй волны коронавирусной инфекции.

В лидерах снижения были акции «Аэрофлота» (-5,1%) на фоне появившейся информации о допэмиссии акций на 80 млрд руб. Нет сомнений, что такой объем будет выкупать либо государство, либо крупные госкомпании, что размоет долю миноритариев. Учитывая, что и благоприятные времена авиаперевозчики жаловались на убыточность, сейчас покупать их акции на среднесрочную перспективу нет никакого резона. Более того, считаем, что потенциал падения «Аэрофлота» еще не отыгран.

Внешний фон с утра продолжает ухудшаться. Американские фьючерсы теряют чуть менее процента. Правда, пока стабильна нефть.

Учитывая, что российский рынок последние дни выглядит хуже западных коллег, ждем открытия со снижением. Рублевый индикатор рынка с большой вероятностью сегодня попробует закрепиться ниже боковика с границами 2700-2810 пунктов. При неблагоприятном сценарии завтра падение может усилиться.

От шорта сегодня можно попробовать поиграть в банки, прежде всего в ВТБ. В тоже время чуть лучше рынка обещают быть акции черных металлургов, которые получат преимущество из-за девальвации рубля.

Ситуация с «Норникелем» непонятна. Сегодня подрастают никель и палладий, но в минусе платина. Бумага локально перепродана, но пока так и неизвестно, насколько серьезными будут для компании финансовые последствия аварии в Норильске.

Рубль вчера стойко держался под внешним негативом, так и не рискнув перейти отметку 70. Но ухудшение внешнего фона должно все-таки спровоцировать ослабление рубля, тем более накануне снижения ставки ЦБ – этот фактор, по нашему мнению, в котировки российской валюты еще заложен не полностью.

Сегодня пройдет заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+. Никаких судьбоносных решений от него не ждем. Однако заявления с мероприятия могут вызвать всплески волатильности. В частности, интерес представляют заявления о достижении плановых показателей добычи, особенно со стороны Ирака и Нигерии, которые в мае сократили добычу лишь на 38% и 19% от своих квот.

Не исключено, что услышим мы и какие-то намеки со стороны Саудовской Аравии о желании не увеличивать добычу в августе.

Однако в целом ждем продолжения колебаний нефти вокруг отметки 40 долларов за баррель. Поводов для роста выше 43 и снижении под отметку 38 долларов не появится.