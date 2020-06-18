К среде позитивный импульс, позволивший рынкам отыграть большую часть потеть предыдущей недели, иссяк, встретив волну продаж на росте опасений относительно второй волны коронавируса и темпов восстановления мировой экономики.

В последнее время, на фоне смещения эпицентра распространения коронавируса в Латинскую Америку и Индию, инвесторы слабо реагировали на новости, связанные с пандемией несмотря на то, что количество новых случаев заражения в день вышло на новые максимумы. Основной идеей для рынков выступало постепенное снятие карантинных мер в Европе и США, что подогревало ожидания роста экономической активности и восстановления экономик. Однако, появление нового очага заражения в Китае, а также сохраняющиеся темпы заражения в США, вновь вернули тему коронавируса в повестку дня. Так, опасения связаны с необходимостью введения карантинных мер в Китая для предотвращения распространения инфекции, что сдержит восстановление китайской экономики. Более того, сложившаяся ситуация дает повод инвесторам опасаться аналогичного сценария и в странах, снимающих карантинные меры. В результате, данный фактор сдерживает покупки по широкому спектру активов, а в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае, приведет к новой волне снижения.

Вторым фактором, также непосредственно связанным с восстановлением мировой экономики, выступает состояние отношений между США и Китаем. И если в текущий момент напряженность спала, несмотря на введение Штатами санкций в отношении китайских чиновников и обещанные Пекином контрмеры, то сохраняются риски активизации противостояния, что может сказать на торговых отношениях между странами и, соответственно, темпах восстановления мировой экономики после пандемии.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика основных площадок. Фьючерсы на основные индексы сегодня теряют в пределах 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь предпринимает попытки снижения, отступив в район 40,5 доллара за баррель.

Отметим, что в ходе сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на решение Банка Англии по ставке, а также публикацию статистики по первичным заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии в США.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это отступлению индекса МосБиржи в сторону уровня 2700 пунктов. При этом в ходе сесси на рынках сохранится преобладание негативных настроений, что приведет к дальнейшему снижению российского рынка. Однако, мы ожидаем, что к закрытию индекс МосБиржи удержит позиции в диапазоне 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Несмотря на преобладание продаж на рынке энергоносителей и разнонаправленное движение валют развивающихся стран, пара доллар/рубль в начале сессии удержит позиции у уровней закрытия среды. При этом основным риском для национальной валюты выступает возможность продолжения негативной динамики на рынке энергоносителей и уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38-40 долларов, что приведет к тестированию долларом отметки 70 рублей.