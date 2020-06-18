Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный. Большинство азиатских индексов под давлением из-за опасений второй волны COVID-19. Нефть также реагирует на новости о различных транспортных ограничениях из-за новых очагов инфекции. С другой стороны, от агрессивного снижения нефть защищает факт существенного падения добычи в США. В течение предстоящего дня рынкам предстоит вновь следить за новостями с коронавирусного фронта и оценивать возможность возвращения мер социального дистанцирования. В корпоративном плане сегодня последний день торговли акций «Юнипро» с дивидендами 0,111 рублей на акцию. В акциях «Магнит» будет дивидендный разрыв.

По итогам торгов 17 июня индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2740,10 п., а РТС на 0,39% до 1237,93 п. В течение всего дня отечественный рынок пытался удержаться в плюсе, игнорируя внешние негативные сигналы. Меж тем, Китай закрыл воздушное сообщение с Пекином и ввёл более строгие карантинные меры, что напомнило инвесторам о слишком раннем праздновании победы над COVID-19. Кроме того, главы КНР и Индии обсудили локальные столкновения вооружённых сил на спорной границе и смогли снизить градус напряжённости, но сам факт столкновений повышает риски. Ведь речь идёт не о конфликте малых стран, а членов ядерного клуба. Европейские рынки торговались весь день в плюсе, но финишировали заметно ниже дневных максимумов. И, наконец, доклад OPEC не порадовал улучшением прогнозов, да и запасы в США всё же выросли вопреки прогнозам. Соответственно, нефть не смогла избавиться от потерь до самого вечера, что давило на бумаги отечественных нефтяников. «ЛУКОЙЛ» подешевел на 0,91%, а «Роснефть» подорожала лишь на 0,09%. Бумаги «Аэрофлота» подешевели на 5,13%, реагируя на новости из Китая о приостановке авиасообщения с Пекином. Впрочем, акции компании также оказались сильно перегретыми в предыдущие дни. Главной корпоративным событием дня стали новости о вторичном размещении бумаг «Детского Мира». АФК «Система» вместе с Российско-китайским инвестиционным фондом разместили 15,94% акций розничной сети по цене 93 рубля за бумагу. Доля «Системы и РКИФ снизится до блокирующего пакета 25% плюс одна акция, а объём в свободном обращении заметно возрастёт. К слову говоря, это повышает вероятность интереса крупных инвесторов к покупке блокирующего или контрольного пакета «Детского Мира», хотя подобный сценарий возможен в отдалённом будущем. На новостях акции АФК «Система» выросли на 3,15%, а «Детского Мира» на 0,62%. В остальном, день был достаточно спокойным в отношении корпоративных событий. В лидерах дня также были «Полюс» (+3,84%), НЛМК (+2,94%), «Распадская» (+2,82%) и Yandex (+1,97%). Самыми слабыми, помимо «Аэрофлота», были «Татнефть» (-2,68%), X5 Retail Group (-2,61%), ЛСР (-2,34%) и «Сургутнефтегаз» (-1,9%). Объём торгов на основной секции Московской Бирже составил 69,771 млрд рублей.

Волатильность пары USD-RUB уложилась в 52,5 копеек, что может говорить о спокойном дне, хотя событий вполне хватало. Определённую поддержку отечественной валюте оказывали размещения ОФЗ, которые также проявили наиболее сильные ожидания рынка по поводу изменения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании. На первом из трёх аукционов, проводимых в среду, Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Размещённый объём составил 100,826 млрд рублей по номиналу при спросе 166,698 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 5,07%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 50,269 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,58%. На третьем аукционе были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52052 с погашением 2 февраля 2028 года. Размещённый объём составил 10,87 млрд рублей по номиналу при спросе 16,224 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,49%. Уже к вечеру Росстат сообщил, что накопленная с начала года инфляция к 15 июня достигла 2,5%, а в годовом выражении составила 3,11%. С одной стороны, подобный рост цен допускает смягчение денежной политики регулятора на 100 базисных пункта, но рынок ОФЗ пока не верит в данный вариант действий. Повышенный спрос на ОФЗ позволил рублю удержать свои позиции.

Большую часть дня американский рынок провёл в плюсе, но в последний час торгов резко активизировались продавцы. Председатель ФРС Джером Пауэлл вновь подчеркнул долгосрочные последствия пандемии, а также заявил о необходимости сохранения некоторой формы страховки от безработицы после истечения текущего срока экстренной программы 31 июля. В Нью-Йорке собираются приступить ко второй фазе смягчения карантинных мер. Однако происходит это на фоне роста до рекордных значений случаев госпитализации в Техасе, Неваде и Флориде. В столице Китая уже говорят о второй волне, так как за последние дни было зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19, что заставило местные власти отменить авиасообщение с Пекином, закрыть школы и ограничить работу общественного транспорта. Меж тем, восстановление после первой волны происходит весьма медленно. В США число новых строительств выросло за май на 4,3%, а разрешений на них на 14,4%. Однако на рынке ждали более сильного восстановления. Самыми слабыми секторами на американском рынке стали энергетика (-3,28%) и финансы (-1,37%). Рост в секторах товаров длительного потребления и коммуникаций составил 0,07%, что стало лучшим показателем дня. Бумаги нефтегазовых компаний Exxon Mobil и Chevron провалились на 3,25% и 2,64% соответственно. В акциях United States Steel разгром на 10,41% после предупреждения руководства о том, что потери в II квартале будут хуже прежних прогнозов. В бумагах производителя программного обеспечения для бизнеса провайдера облачных услуг Oracle падение на 5,62% после отчётности, показавшей падение прибыли и существенное падение выручки в отчётном для компании IV квартале. Сам факт ослабления рынка в финальный час торгов является достаточно сильным «медвежьим» сигналом роста вероятности коррекции. По итогам торгов DJIA снизился на 0,65% до 26119,61 п., S&P 500 упал на 0,36% до 3113,49 п., а вот NASDAQ смог завершить день в плюсе на 0,15%, поднявшись до 9910,53 п.

Настроения на азиатских рынках также были преимущественно негативными. Безработица в Австралии повысилась до 7,1% в мае при ожиданиях роста до 7,0%. В Новой Зеландии вышла финальная оценка ВВП за I квартал, которая показала падение экономики на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%. II квартал, вероятно, будет существенно хуже. Признаком ухудшения настроений инвесторов также можно считать укрепление иены до 106,8 за доллар по сравнению с 107,5 накануне. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22370,22 п. (-0,38%), Hang Seng — 24369,52 п. (-0,46%), Shanghai Composite — 2941,59 п. (+0,19%).

Пессимизм в нефти продолжает сохраняться. Накануне OPEC выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, никаких улучшений прогнозов не было. В картеле продолжают ждать падение спроса на 9,1 млн бар. в сутки до 90,6 млн бар. в день. Далее на рынок уже оказывал влияние отчёт Минэнерго США. По данным ведомства, на неделе до 12 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 млн бар. до 539,3 млн бар. Это на 15% больше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина сократились на 1,7 млн бар., а дистиллятов на 1,4 млн бар. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 16,5 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —20,4% за год; 7,6 млн бар. бензина в сутки, или —20,9% за год; а также 3,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или —20,2% за год. Позитивом для нефти стало то, что добыча в США сократилась на 0,6 млн бар. за отчётную неделю до 10,5 млн бар. в сутки. Таким образом, падение от рекордных уровней минувшей зимой составляет уже 2,6 млн бар. суточной добычи. Благодаря статистики по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19. К 9:00 мск Brent — $40,5 (-0,52%), WTI — $37,86 (-0,92%), Золото — $1736,2 (+0,03%), Медь — $5706,68 (-0,04%), Никель — $12890 (+0,15%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 97,03 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,71% по сравнению с 0,73% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,125 (+0,09%), GBP-USD — $1,255 (-0,04%), USD-JPY – 106,9 (-0,08%).